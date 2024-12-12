Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam'da Yeni Görevine Başladı

Burhan Köroğlu, Yeni Görevinde

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atanarak diplomatik kariyerinde yeni bir sayfa açmıştır.

Köroğlu'nun, Türkiye'nin Suriye ile olan ilişkilerini güçlendirmek ve iki ülke arasında önemli diplomasiyi yürütmek amacıyla bu görevde bulunması bekleniyor. Süreç içerisinde Türkiye'nin bölgesel politikalarını daha etkin bir şekilde temsil etmesi de amaçlanmaktadır.

Diplomatik görevine hızla başlayacak olan Köroğlu, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ederek Türkiye'nin stratejik çıkarlarını savunmayı hedefliyor.