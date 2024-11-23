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Türkiye'nin Oscar Adayı 'Hayat' New York'ta İzleyicilerle Buluştu

'Hayat' filmi, Türkiye'nin 2025 Oscar Ödülleri için aday gösterdiği film olarak New York'ta büyük bir ilgiyle izlenildi.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 21:37
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 21:37
Türkiye'nin Oscar Adayı 'Hayat' New York'ta İzleyicilerle Buluştu

Türkiye'nin 'Hayat' Filmi New York'ta Gösterimde

Türkiye'nin 2025 Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film kategorisinde adayı olarak gösterilen Zeki Demirkubuz'un 'Hayat' filmi, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki Türkevi'nde izleyicilerle buluştu.

Geniş Bir Katılım ile Gösterim

Basın mensupları, sektör profesyonelleri, akademi üyeleri ve sinema tutkunlarının yer aldığı gösterime çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı. Gösterimde, yapımcı ve oyuncuların yanı sıra Miss Turkey 2024 Güzellik Yarışması'nın birincisi İdil Bilgen de izleyiciler arasındaydı.

Teşekkür Ve Soru-Cevap Bölümü

Gösterim sonrası, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, yapımcı ve oyunculara emeğinden ötürü teşekkürlerini iletti. Ayrıca, Demirkubuz ve başrol oyuncusu Cem Davran, basın mensupları ve katılımcıların filmle ilgili sorularını yanıtlayarak film hakkında detaylar paylaştı.

Öncesinde L.A'de Gösterildi

'Hayat' filminin ön gösterimi, 16 Kasım tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle California eyaletinin Los Angeles kentindeki Sony Stüdyoları'nda düzenlenen 'Hollywood-Türk Film ve Drama Günleri' etkinliğinde yapılmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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