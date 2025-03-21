Türkiye'nin Özelleştirme Geliri 71,6 Milyar Doları Aştı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 1986-2024 yılları arasında gerçekleştirdiği özelleştirmelerle şimdiye kadar toplam 71,6 milyar dolar gelir elde etti.

AA muhabirinin ÖİB'in 2024 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, 1986 yılından bu yana uygulanan özelleştirme politikalarının temelinde kamu giderlerinde tasarruf sağlama hedefi yatıyor. Özelleştirme, aynı zamanda yabancı yatırımcıların ve teknolojilerin Türkiye'ye girişinin önünü açan önemli bir araç olarak değerlendiriliyor. Bu durum, Türkiye'nin ihracat ve dış rekabet gücünü artırmada kayda değer bir rol oynamıştır.

Süreçte hızlanan özelleştirmelerle birlikte, kamu-özel sektör işbirliği çerçevesinde araç muayene istasyonları ve limanların özelleştirilmesi gibi önemli projeler gerçekleştirilmiştir.

2023 yılında gerçekleştirilen özelleştirmelerin gelir miktarı 122 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken, sadece geçen yıl içinde 69 ihale yapıldığı ve bu sayının 2023'e kıyasla %35,3 arttığı belirtildi. 2024'te gerçekleştirilen sözleşmeler dâhil pek çok özelleştirme faaliyetinden elde edilen gelir 4,1 milyar dolar olarak ifade ediliyor. 1986 yılından bu yana toplam özelleştirme gelirinin ise 134,1 milyar lira olduğu geçtiğimiz günlerde açıklandı.

2024 yılında Hazine'ye aktarılan fon miktarı ise 276 milyon dolar olarak gerçekleşti. Özelleştirmeler, etkin piyasa mekanizmalarını oluşturma hedefi doğrultusunda devam edecek.

Özelleştirme sürecinde TEİAŞ’ın halka arzına yönelik hazırlıkların 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi. Ayrıca, 2021 yılında Cumhurbaşkanı kararı ile özelleştirme programına alınan 'yedieminlik faaliyetleri'nin özelleştirme işlemleri ise 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanmasının hedeflendiği açıklandı.

Özelleştirme işlemlerinin, işletme hakkının verilmesi, gelir ortaklığı modeli gibi çeşitli hukuki yöntemlerle gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.