Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde Bayramlaşma Coşkusu

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde Bayramlaşma Programı

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği, Ramazan Bayramı dolayısıyla anlamlı bir bayramlaşma programına ev sahipliği yaptı. Programda, Türkiye'nin yeni Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve eşi Sinan Ülgen özel bir karşılama gerçekleştirdi.

Katılımcılar Arasında Önemli İsimler

Bayramlaşma programına, KKTC Roma Temsilcisi Mustafa Kemal Beyazbayram, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Neslihan Altay, büyükelçilik çalışanları, aileleri ve Roma'da yaşayan Türk basın mensupları katıldı.

Büyükelçi Ülgen'in Açıklamaları

Programda bir konuşma yapan Büyükelçi Ülgen, herkesin Ramazan Bayramını kutlayarak, "Roma Büyükeliliğinde geniş bir aile olarak hep birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti" dile getirdi. Ayrıca, 17 Nisan'da gerçekleştirilecek olan 4. Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirveye atıfta bulunarak, "Çok önemli bir dönemde görev başına geldiğimi düşünüyorum," ifadesini kullandı.

Hedefler ve İlişkiler

Büyükelçi Ülgen, "Sizlerin benden daha da iyi bildiği ve birçoğunuzun kurum olarak yaptığınız işler itibarıyla hazırlanmaya çoktan başladığınızı biliyorum. İnşallah ayın 17'sinde Sayın Cumhurbaşkanımızı ve heyetlerimizi dördüncü hükümetlerarası Türkiye-İtalya zirvesi için burada ağırlayacağız," dedi.

Bu toplantının başarıyla geçeceğine inandığını ifade eden Ülgen, "Buradaki bütün vatandaşlarımıza ve Türkiye'yi seven, Türkiye'den beklentileri olan İtalyanlara en iyi şekilde hizmetlerimizi sunmaya devam edelim," şeklinde vurguladı.

Önceki Büyükelçiye Teşekkür

Büyükelçi Ülgen, konuşmasında ayrıca önceki büyükelçi Ömer Gücük'e de teşekkür ederek, "Bana harika bir büyükelçilik, pırıl pırıl bir bina ve personel bırakmış," dedi.

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Türkiye'nin yeni Roma Büyükelçisi olarak görevine başlayan Büyükelçi Elif Çomoğlu Ülgen (sağda), program için gelen konuklarını karşıladı.

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Türkiye'nin yeni Roma Büyükelçisi olarak görevine başlayan Büyükelçi Elif Çomoğlu Ülgen (sağda), program için gelen konuklarını karşıladı.