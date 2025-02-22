Türkiye'nin Sağlık Turizmi Geliri 2028'de 20 Milyar Dolar Olacak

Türkiye, sağlık turizmi gelirini 2028'de 20 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Hedef, 6-8 milyon sağlık turistine ulaşmak.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 20:54
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 20:54
Türkiye'nin Sağlık Turizmi Geliri 2028'de 20 Milyar Dolar Olacak

Türkiye'nin Sağlık Turizmi Geliri Hedefleri Belli Oldu

Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver, Türkiye'nin sağlık turizminden elde ettiği geliri 2028'de 20 milyar dolara çıkarmayı planladıklarını açıkladı.

Sağlık Turizmi Potansiyeli

Bodrum'da düzenlenen Sağlık Turizmi Forumu'nda konuşan Ünver, Türkiye'nin coğrafi konumu, doğal zenginlikleri ve tesis kalitesinin sağlık turizminde talep edilebilirliği artırdığını vurguladı.

Ünver, Türkiye'nin sağlık turizmi alanında dünyada ilk 5 ülke arasında yer aldığını ifade etti. Ayrıca, 2024 yılında dünya genelinde sağlık amaçlı seyahatler için harcanacak tutarın yaklaşık 100 milyar dolar olacağını, 2028'de ise bu rakamın 127 milyar dolara ulaşacağını belirtti.

Hedef 6-8 Milyon Sağlık Turisti

Türkiye'ye gelen toplam turist sayısının 62 milyon olduğunu, bu sayıdan yalnızca 1,5 milyonunun sağlık turizmi kapsamında ülkemizi ziyaret ettiğini açıkladı. Ünver, bu sayının yetersiz olduğunu belirterek, sağlık turizmi kapsamında ülkeye gelenlerin sayısını 6-8 milyon seviyelerine çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Ünver, "Sağlık turizminden elde edilen 3 milyar dolar geliri 2028'de 20 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyoruz." dedi.

Türkiye Yüzyılı ve Dünya Sağlık Merkezi Olma Vizyonu

Ünver, sağlık turizmini sadece medikal alanla sınırlı görmemek gerektiğini, termal turizmin de önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti. Bu konuda Muğla bölgesinin avantajlarına dikkat çekti.

Konuşmasında Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin gücünün sağlık çalışanları ve hekimler olduğunu belirterek, sağlık sektörü üzerindeki düzenleyici rolüyle birlikte Türkiye'nin sağlık turizmi alanında global pazarla entegre olmayı hedeflediğini ifade etti. Ünver, "Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye, dünyanın şifa merkezi olacak ve sağlık turizminde inşallah bir numaralı ülke olacaktır." dedi.

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