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Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 Yıl Aradan Sonra Faaliyetlerine Yeniden Başladı

Türkiye, 12 yıl aradan sonra Şam Büyükelçiliği'ni açarak diplomatik ilişkilerini güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 23:59
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 23:59
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 Yıl Aradan Sonra Faaliyetlerine Yeniden Başladı

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 Yıl Aradan Sonra Yeniden Faaliyete Geçti

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, 12 yıl aradan sonra Türk bayrağının göndere çekilmesiyle birlikte elçilik faaliyetlerine yeniden başladı. Bu önemli gelişme, Suriye'de yaşanan siyasi dönüşümlerin ardından gerçekleşti.

Tarihî Dönüm Noktası

2012 yılında faaliyetleri durdurulan elçilik, 27 Kasım 2012'de muhaliflerin başkent Şam'da kontrolü sağlamasının ardından yeniden kapılarını açtı. 61 yıllık Baas rejiminin devrileceği süreçte, Türkiye'nin rolü giderek önem kazandı.

Faize Özderkli'nin Duyguları

Büyükelçilik önünde yapılan törene katılan Faize Özderkli, hislerini AA muhabirine aktararak yıllardır bu anı beklediklerini belirtti. Özderkli, "Her şeyin daha iyiye gitmesini ümit ediyoruz. Halkımız Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın ömrünü uzun etsin" ifadelerini kullandı.

Elçilik Faaliyetlerinin Yeniden Başlaması

Özderkli, Esed rejiminin vatandaşların mülklerine el koyduğunu aktararak zorlu yılları geride bırakma umudunu dile getirdi. Artık belgelerini yenileyebilecekleri için büyükelçiliğin açılmasının kendileri için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Yeni Atamalar ve Geçmişteki Süreç

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, 12 Aralık'ta Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Köroğlu'na yeni görevini iletti.

Büyükelçilik, Suriye'nin Ravda Meyda bölgesinde, siyasi kriz döneminde uç noktada hizmet vermeye devam etmiş ve 26 Mart 2012'de günlük faaliyetlerini durdurmuştu. Çalışanlar ve aileleri o tarihte Türkiye'ye dönüş yapmıştı.

Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu ise bu süreçte faaliyetlerine devam etmiştir.

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