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Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 Yıl Sonra Faaliyetlerine Başladı

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, 12 yıllık bir aradan sonra yeniden açıldı, Türk bayrağı göndere çekildi.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 16:48
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 Yıl Sonra Faaliyetlerine Başladı

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Yeniden Açıldı

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, 12 yıl aradan sonra bugün yeniden faaliyetlerine başlamıştır. Büyükelçilikte, Türk bayrağının göndere çekilmesiyle beraber diplomatik misyon resmen yeniden hayata geçirilmiştir.

12 Yıl Aranın Ardından

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, 2012 yılında Suriye'deki iç savaş sebebiyle faaliyetlerine son vermişti. O dönemde Baas rejimi karşısında muhaliflerin eline geçen Halep'in batı kırsalındaki çatışmalar, 8 Aralık 2012'de Şam'ın kontrolünü sağlayarak rejimin güç kaybetmesine neden olmuştu.

Görev Değişimi ve Yeni Başlangıç

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, 12 Aralık 2023 tarihinde Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atanmıştı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Köroğlu'na yeni görevini tebliğ ederek diplomatik misyonun yeniden başlaması sürecini desteklemiştir.

Tarihi Bir Adım

Şam'da diplomatik misyonların yoğunlaştığı Ravda Meyda yakınlarındaki Türk Büyükelçiliği, rejim karşıtı gösterilere uygulanan şiddet sürecinde hizmet vermeye devam etmiş ancak 26 Mart 2012 itibarıyla faaliyetlerine son vermişti. Bu durum, büyükelçilik çalışanları ve ailelerinin Türkiye'ye dönüşü ile sonuçlanmıştı. Öte yandan, Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu faaliyetlerini sürdürmeye devam etti.

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