Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Yeni Müşavirleri Göreve Başladı

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Din İşleri Müşaviri Hüseyin Demirhan ile Ticaret Müşaviri Caner Bozat göreve başladı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 16:52
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Yeni Müşavirleri Göreve Başladı

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, yeni müşavirleri ile birlikte hizmet vermeye devam ediyor. Din İşleri Müşaviri Hüseyin Demirhan ve Ticaret Müşaviri Caner Bozat görevlerine resmen başladı.

Büyükelçiliğin resmi X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Demirhan ve Bozat'ın yeni görevlerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Bu atamalar, Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlayan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Büyükelçilik, dini ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi yönünde önemli rol oynayacak olan bu yeni ekip ile Türkiye-Suriye ilişkilerini daha da derinleştirmeyi hedefliyor.

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