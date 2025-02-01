Türkiye'nin Savunma ve Havacılık İhracatında Zirveye Oynayan 10 Firma Açıklandı

2022 Yılında En Fazla İhracat Yapan Savunma Firmaları

Türkiye, savunma ve havacılık alanında önemli bir başarı daha elde etti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), 2022 yılı itibarıyla en fazla ihracat yapan 10 firmayı duyurdu. Bu firmaların başında Baykar yer almaktadır.

İlk Sıralarda Yer Alan Firmalar

Baykar, 1.8 milyar dolarlık ihracatı ile listenin zirvesinde bulunurken; onu TUSAŞ Havacılık 750 milyon dolarla, ASFAT ise 644 milyon dolarla takip etti. Diğer firmalar ise şöyle sıralandı:

MKE: 610 milyon dolar

ARCA Savunma: 600 milyon dolar

TUSAŞ Motor: 390 milyon dolar

ASELSAN: 217 milyon dolar

RAM Dış Ticaret (Otokar): 193 milyon dolar

ROKETSAN: 179 milyon dolar

Samsun Yurt Savunma: 166 milyon dolar

İhracat rakamlarına hizmet ve diğer satışlar dahil edilmemiştir.

SSB Başkanı Görgün'den Destek Mesajı

SSB Başkanı Haluk Görgün, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Başarı hepimizin, gurur Türkiye'nin. Bugün Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatında öncü rol üstlenen 10 büyük firmamızı gururla açıklıyoruz. Küresel sahnede bayrağımızı dalgalandıran bu firmalar, ortak aklın, sinerjinin ve inovasyon kültürünün sektörümüzdeki bir yansımasıdır" dedi.

Ayrıca, tüm Türk savunma sanayisi firmalarına teşekkür eden Görgün, yerli ve milli üretimin önemine vurgu yaptı. Gelişen teknolojilerin dünyadaki harp doktrinini değiştirdiğini belirten Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner liderliğinin, Türkiye'yi savunma sanayisinde bir dünya markası haline getirdiğini ifade etti.

"Bu yolda daha büyük hedeflere, daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.