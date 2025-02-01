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Türkiye'nin Savunma ve Havacılık İhracatında Zirveye Oynayan 10 Firma Açıklandı

Savunma sanayisinde en fazla ihracat yapan 10 firma belirlendi. Baykar, 1,8 milyar dolarlık ihracatla lider durumda.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 20:30
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 20:30
Türkiye'nin Savunma ve Havacılık İhracatında Zirveye Oynayan 10 Firma Açıklandı

2022 Yılında En Fazla İhracat Yapan Savunma Firmaları

Türkiye, savunma ve havacılık alanında önemli bir başarı daha elde etti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), 2022 yılı itibarıyla en fazla ihracat yapan 10 firmayı duyurdu. Bu firmaların başında Baykar yer almaktadır.

İlk Sıralarda Yer Alan Firmalar

Baykar, 1.8 milyar dolarlık ihracatı ile listenin zirvesinde bulunurken; onu TUSAŞ Havacılık 750 milyon dolarla, ASFAT ise 644 milyon dolarla takip etti. Diğer firmalar ise şöyle sıralandı:

  • MKE: 610 milyon dolar
  • ARCA Savunma: 600 milyon dolar
  • TUSAŞ Motor: 390 milyon dolar
  • ASELSAN: 217 milyon dolar
  • RAM Dış Ticaret (Otokar): 193 milyon dolar
  • ROKETSAN: 179 milyon dolar
  • Samsun Yurt Savunma: 166 milyon dolar

İhracat rakamlarına hizmet ve diğer satışlar dahil edilmemiştir.

SSB Başkanı Görgün'den Destek Mesajı

SSB Başkanı Haluk Görgün, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Başarı hepimizin, gurur Türkiye'nin. Bugün Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatında öncü rol üstlenen 10 büyük firmamızı gururla açıklıyoruz. Küresel sahnede bayrağımızı dalgalandıran bu firmalar, ortak aklın, sinerjinin ve inovasyon kültürünün sektörümüzdeki bir yansımasıdır" dedi.

Ayrıca, tüm Türk savunma sanayisi firmalarına teşekkür eden Görgün, yerli ve milli üretimin önemine vurgu yaptı. Gelişen teknolojilerin dünyadaki harp doktrinini değiştirdiğini belirten Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner liderliğinin, Türkiye'yi savunma sanayisinde bir dünya markası haline getirdiğini ifade etti.

"Bu yolda daha büyük hedeflere, daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

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