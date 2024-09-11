Türkiye'nin Siber Güvenliğinden Tarım Politikalarına: Gündemdeki Önemli Başlıklar

Türkiye'nin Siber Ordusu, 104 Binden Fazla Zararlı Bağlantı Engelledi

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi tarafından tespit edilen zararlı bağlantılara karşı geçen yıl, 16 binin üzerinde siber güvenlik bildirimi ilgili kuruluşlara iletildi. USOM koordinasyonundaki 7 bin 465 kişilik siber uzman ekibi, birçok sistemin zafiyetlerini giderarak güvenliği sağladı.

AB Tarım Politikaları ile Hız Kesmeden İlerliyor

Avrupa Birliği, bütçesinin önemli bir kısmını tarıma ayırıyor. 2021-2027 döneminde bu alana 386,6 milyar avro ayrıldı. Geçtiğimiz yıl tarımsal ürünlerde yaklaşık 47 milyar avroluk ticaret fazlası duyurulmuştu.

Altın ve Gümüş Yılda Parladı

Ocak ile Ağustos ayı arasında altın ve gümüş fiyatları yüzde 21,3 artış gösterdi. Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen, bu yükselişte jeopolitik belirsizlik ve merkez bankalarının talep artışının etkili olduğunu belirtti.

KDK'den HGS Ücretleri Hakkında Uyarı

Kamu Denetçiliği Kurumu, yanlış okuma nedeniyle tahakkuk ettirilen HGS ücretleri için idari ve teknik önlemler alınmasını önerdi.

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi İlişkileri Güçlendirmek İstiyor

Felix Scheurer, Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek için çalışmalar yapacağını açıkladı. ''Ankara'ya varmak, ne kadar büyük olduğunu görmek gerçekten etkileyiciydi'' dedi.

İsrail'in Suriye'ye Yönelik Hava Saldırıları

2024 yılında İsrail, Suriye topraklarında İran destekli gruplara en az 43 hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılar, askeri tesisler ve silah depoları gibi hedefleri kapsıyor.

Yağışlar Ağustos Ayında Rekor Kırdı

Ağustos ayında, yağış miktarının geçen yıl ile karşılaştırıldığında yüzde 100 artış gösterdiği belirtildi. En fazla yağış, metrekareye 141,6 kilogramla Rize’de kaydedildi.

İtalyan Arkeolog Tarihte İz Bırakıyor

Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli, 28 yıldır Malatya’daki Arslantepe Höyüğünde kazı çalışmaları yapıyor ve bu süreçteki tecrübelerini paylaştı.

Sahipsiz Köpekler İçin Davranış Taktikleri

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Dekanı Prof. Dr. Hasan Alpak, sahipsiz köpeklerin davranışlarını dikkatle izlememiz gerektiğine işaret etti ve sakin kalmanın önemini vurguladı.

Yanlış Batılılaşma İklim Krizine Davetiye Çıkartıyor

Jala Makhzoumi (Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Federasyonu Orta Doğu Sorumlusu), iklim krizine karşı kullanılan doğal yöntemlerin terk edildiğini belirtti.

FOMGET'in Genç Kadın Futbolcuları Aile Desteğini Vurguladı

FOMGET’in genç futbolcuları, ailelerinin destekleri olmadan başarılı olamayacaklarını belirterek, aile ilişkilerinin önemini vurguladılar.

Dünya Göçebe Oyunları'nda Geleneksel Türk Okçuluğu Fırtınası

Cengiz Toksöz, Geleneksel Türk okçularının Dünya Göçebe Oyunları'nda büyük ilgi gördüğünü sözlerine ekledi. Katılımcıların okçularla fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturduğu belirtildi.