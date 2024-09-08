Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türkiye'nin Siber Güvenlik Eylem Planı Ekonomi İçin De Yenilikler Sunuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yerli ve milli siber güvenlik teknolojilerinin ekonomik katkı sağlayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 10:42
Türkiye'nin Siber Güvenlik Eylem Planı Ekonomi İçin De Yenilikler Sunuyor

Siber Güvenlik Eylem Planı'nın Ekonomik Katkıları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin siber güvenlik alanında önemli bir adım attığını belirtti. Yerli ve milli olarak üretilen teknolojilerin güvenlik ilkesiyle desteklendiğini vurgulayarak, "Bu teknolojilere dayalı siber güvenlik hizmetleri, dışa bağımlılığı azaltarak ulusal güvenliğimize ve ekonomimize katkıda bulunacak," dedi.

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi

Bakan Uraloğlu, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nın dünkü Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı. Teknolojik gelişmelerin hızla ilerlediği günümüzde, siber tehditlere karşı 7/24 koruma sağlamak amacıyla aktif çalışmalar gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Plan, 2024-2028 döneminde insan, savunma, caydırıcılık ve işbirliği temaları etrafında şekillenen 6 stratejik amaç ve 18 hedef belirliyor. Bu kapsamda, 61 eylem maddesi de hazırlandı. Uraloğlu, "Siber dayanıklılığı artırarak, büyük ölçekli ekonomik zararlara ve ulusal güvenlik tehditlerine karşı savunmamızı güçlendirmeyi hedefliyoruz," dedi.

Proaktif Siber Savunma Çalışmaları

Uraloğlu, siber güvenlikte proaktif bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini vurguladı. Erken tespit ve önleme yöntemiyle siber güvenlik zafiyetlerinin tespit edilip, bilgi paylaşımının artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

5G ve nesnelerin interneti gibi yeni teknolojilerin hızla artan bağlantı sayısını göz önünde bulundurarak, siber tehditle mücadelede "sıfır güven" anlayışının benimsenmesini önerdi. Uraloğlu, yerli ve milli teknolojilere geçişin uluslararası pazarda daha fazla pay sağlaması için çalışmalarının süreceğini söyledi.

İLGİLİ HABERLER

Rekabet tavan yapınca emeklinin yüzü güldü! Emekliye ek 24 bin TL ödeme

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

İslam Memiş’ten Yatırımcılara Kriz Uyarısı: O Tarihte Piyasalarda Kusursuz Fırtına Bekleniyor!

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

İslam Memiş’ten Yatırımcılara Kriz Uyarısı: O Tarihte Piyasalarda Kusursuz Fırtına Bekleniyor!

MEB 120 Bin Personel Alımı Yapıyor: İşte Şehir Dağılımı ve Başvuru Detayları

Rekabet tavan yapınca emeklinin yüzü güldü! Emekliye ek 24 bin TL ödeme

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı