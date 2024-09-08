Türkiye'nin Siber Güvenlik Eylem Planı Ekonomi İçin De Yenilikler Sunuyor

Siber Güvenlik Eylem Planı'nın Ekonomik Katkıları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin siber güvenlik alanında önemli bir adım attığını belirtti. Yerli ve milli olarak üretilen teknolojilerin güvenlik ilkesiyle desteklendiğini vurgulayarak, "Bu teknolojilere dayalı siber güvenlik hizmetleri, dışa bağımlılığı azaltarak ulusal güvenliğimize ve ekonomimize katkıda bulunacak," dedi.

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi

Bakan Uraloğlu, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nın dünkü Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı. Teknolojik gelişmelerin hızla ilerlediği günümüzde, siber tehditlere karşı 7/24 koruma sağlamak amacıyla aktif çalışmalar gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Plan, 2024-2028 döneminde insan, savunma, caydırıcılık ve işbirliği temaları etrafında şekillenen 6 stratejik amaç ve 18 hedef belirliyor. Bu kapsamda, 61 eylem maddesi de hazırlandı. Uraloğlu, "Siber dayanıklılığı artırarak, büyük ölçekli ekonomik zararlara ve ulusal güvenlik tehditlerine karşı savunmamızı güçlendirmeyi hedefliyoruz," dedi.

Proaktif Siber Savunma Çalışmaları

Uraloğlu, siber güvenlikte proaktif bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini vurguladı. Erken tespit ve önleme yöntemiyle siber güvenlik zafiyetlerinin tespit edilip, bilgi paylaşımının artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

5G ve nesnelerin interneti gibi yeni teknolojilerin hızla artan bağlantı sayısını göz önünde bulundurarak, siber tehditle mücadelede "sıfır güven" anlayışının benimsenmesini önerdi. Uraloğlu, yerli ve milli teknolojilere geçişin uluslararası pazarda daha fazla pay sağlaması için çalışmalarının süreceğini söyledi.