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Türkiye'nin Siber Kalesi USOM Güçleniyor

USOM, siber güvenlik alanında yeni hedeflerle güçlendirilecek, ekip ve uzman personel sayısı artırılacak.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 11:02
Türkiye'nin Siber Kalesi USOM Güçleniyor

Türkiye'nin Siber Kalkanı: USOM

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki en önemli savunma noktası olarak, uzman personel sayısını ve Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) sayısını artırma hedefiyle güçlenmeye devam ediyor. Bu girişimler, siber güvenlikteki zafiyetlerin giderilmesine yardımcı olacak.

Artan Personel ve Ekip Sayısı

USOM'un 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi çerçevesinde, Siber Olaylara Müdahale Ekibi sayısının bu yıl sonunda 2 bin 300'e ulaşması ve gelecek yıl 2 bin 310'a çıkarılması planlanıyor. Ayrıca, uzman personel sayısının bu yıl sonunda 8 bin 300'e, gelecek yıl ise 8 bin 350'ye yükseltilmesi hedefleniyor.

Sürekli Güvenlik Taraması

USOM, siber güvenlik zafiyetlerine karşı her an 17 milyon IP adresini tarıyor. Günde ortalama 422 büyük saldırı ve 11 milyon zararlı erişim isteği önleniyor. Geçen yıl, 140 bin büyük saldırıyı bertaraf eden USOM, bu yıl 104 bin 708 zararlı bağlantıyı engelleyecek.

Önemli İşbirlikleri

Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone gibi operatörlerle yapılan işbirlikleri, siber güvenlik alanında ortak müdahaleleri güçlendiriyor. Bu, siber olaylara karşı hazırlık seviyesini artırmak için kritik bir adım.

Yerli ve Milli Projeler

USOM, yerli ve milli projelerle de dikkat çekiyor. AVCI, AZAD, KASIRGA ve ATMACA projeleri, zararlı yazılımların tespitinden, oltalama adreslerinin engellenmesine kadar geniş bir yelpazede hizmet sağlıyor. Bu projeler, ulusal siber güvenliğe büyük katkılar sunmaktadır.

FETİH Projesi ile Eğitim ve Gelişim

USOM, insan kaynağını geliştirmek amacıyla FETİH Projesini hayata geçiriyor. Uygulamalı siber güvenlik eğitim laboratuvarı, katılımcılara gerçek dünya senaryolarında deneyim kazanma olanağı sunarak uzmanlaşmalarını sağlıyor.

Bu adımlar, Türkiye'nin siber güvenliğini artırarak ulusal savunma kabiliyetini pekiştirmeyi amaçlıyor.

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