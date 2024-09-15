Türkiye'nin Sivil Anayasası Üzerine Vurgular: Efkan Ala'nın Bursa Konuşması

Efkan Ala, Bursa'da Sivil Anayasa Üzerine Önemli Açıklamalar Yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa'da yaptığı konuşmada Türkiye'nin sivil anayasaya ihtiyaç duyduğunu belirtti. "Anayasa, bu ülkenin kaynaklarını kullanım kılavuzudur; aynı zamanda hakları garanti altına alan bir sözleşmedir" dedi.

Bursa'daki "Türkiye Buluşmaları" Programında Önemli Mesajlar

Ala, AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programında konuştu. Filistin'deki durumu ele alarak, geçmişte Batı Şeria'da hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'yi andı.

"Şu ana kadar Gazze'de on binlerce insan çocuk, yaşlı demeden katlediliyor. Bu duruma sessiz kalan büyük güçler, bu zulme ortak olmaktadır" diyen Ala, Türkiye'nin altyapı reformlarına da değindi.

Altyapı Reformları ve Gelecek Vizyonu

Ala, Türkiye'nin altyapı konusunda önemli aşamalar kaydettiğini vurguladı ve otobanlar, hızlı trenler gibi projelerle gözle görülür ilerlemeler sağlandığını ifade etti.

Eğitim, şehirleşme ve adalet gibi birçok alanda da reformların şart olduğuna dikkat çekti.

İktidar ve Muhalefete Reform Çağrısı

Ala, siyasi partilerin reformların hayata geçirilmesinde sorumluluk taşıdığını belirtti. "Bu, bizim için tercih değil, zorunluluktur; Türkiye geleceği için bu değişiklikleri yapmak zorundadır" şeklinde konuştu.

AK Parti'nin Gelecek Vizyonu

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise programda, "Bu yüzyılı emeğin, üretimin yüzyılı yapacağız" ifadesini kullandı. Türkiye Yüzyılı'nın yol haritasını birlikte çizeceklerini belirtti.

Programa, AK Parti Genel Merkezinin üst düzey isimleri ve milletvekilleri de katıldı, böylece programın geniş bir katılımla gerçekleştiği ifade edildi.

Bursa'da Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Bursa İl Başkanlığınca Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programı gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (fotoğrafta), burada konuşma yaptı.

Bursa'da Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Bursa İl Başkanlığınca Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programı gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (fotoğrafta), burada konuşma yaptı.

Bursa'da Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Bursa İl Başkanlığınca Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programı gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (fotoğrafta), burada konuşma yaptı.

Bursa'da Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Bursa İl Başkanlığınca Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programı gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (fotoğrafta), burada konuşma yaptı.