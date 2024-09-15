Türkiye'nin Sivil Anayasası Üzerine Vurgular: Efkan Ala'nın Bursa Konuşması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa'da yaptığı konuşmada Türkiye'nin sivil anayasaya ihtiyacı olduğunu vurguladı ve reform çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 15:10
Türkiye'nin Sivil Anayasası Üzerine Vurgular: Efkan Ala'nın Bursa Konuşması

Efkan Ala, Bursa'da Sivil Anayasa Üzerine Önemli Açıklamalar Yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Bursa'da yaptığı konuşmada Türkiye'nin sivil anayasaya ihtiyaç duyduğunu belirtti. "Anayasa, bu ülkenin kaynaklarını kullanım kılavuzudur; aynı zamanda hakları garanti altına alan bir sözleşmedir" dedi.

Bursa'daki "Türkiye Buluşmaları" Programında Önemli Mesajlar

Ala, AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programında konuştu. Filistin'deki durumu ele alarak, geçmişte Batı Şeria'da hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'yi andı.

"Şu ana kadar Gazze'de on binlerce insan çocuk, yaşlı demeden katlediliyor. Bu duruma sessiz kalan büyük güçler, bu zulme ortak olmaktadır" diyen Ala, Türkiye'nin altyapı reformlarına da değindi.

Altyapı Reformları ve Gelecek Vizyonu

Ala, Türkiye'nin altyapı konusunda önemli aşamalar kaydettiğini vurguladı ve otobanlar, hızlı trenler gibi projelerle gözle görülür ilerlemeler sağlandığını ifade etti.
Eğitim, şehirleşme ve adalet gibi birçok alanda da reformların şart olduğuna dikkat çekti.

İktidar ve Muhalefete Reform Çağrısı

Ala, siyasi partilerin reformların hayata geçirilmesinde sorumluluk taşıdığını belirtti. "Bu, bizim için tercih değil, zorunluluktur; Türkiye geleceği için bu değişiklikleri yapmak zorundadır" şeklinde konuştu.

AK Parti'nin Gelecek Vizyonu

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ise programda, "Bu yüzyılı emeğin, üretimin yüzyılı yapacağız" ifadesini kullandı. Türkiye Yüzyılı'nın yol haritasını birlikte çizeceklerini belirtti.

Programa, AK Parti Genel Merkezinin üst düzey isimleri ve milletvekilleri de katıldı, böylece programın geniş bir katılımla gerçekleştiği ifade edildi.

Bursa'da Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Bursa İl Başkanlığınca...

Bursa'da Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Bursa İl Başkanlığınca Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programı gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (fotoğrafta), burada konuşma yaptı.

Bursa'da Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Bursa İl Başkanlığınca...

Bursa'da Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Bursa İl Başkanlığınca Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programı gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (fotoğrafta), burada konuşma yaptı.

Bursa'da Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Bursa İl Başkanlığınca...

Bursa'da Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Bursa İl Başkanlığınca Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programı gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (fotoğrafta), burada konuşma yaptı.

Bursa'da Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Bursa İl Başkanlığınca...

Bursa'da Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Bursa İl Başkanlığınca Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programı gerçekleştirildi. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (fotoğrafta), burada konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fransa'da Cinsel Şiddete Karşı Büyük Protesto
2
Avcılar'da Silahlı Saldırı: Motosikletli Şahıs İş Yerine Ateş Açtı
3
İstanbul'da Aile Değerlerine Destek Gösterisi Başladı
4
Ekrem İmamoğlu Trabzon'daki Şehit Mezarını Ziyaret Etti
5
Ahi Evran Veli Kırşehir Camisi Bosna Hersek'te Hizmete Açıldı
6
Emlak Sektöründe Doğrulanmış İlan Dönemi Başladı

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları