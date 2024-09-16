Türkiye'nin Sivil Anayasaya İhtiyacı Var

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Sivil Anayasa Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, "darbe süreçlerini taşıyan bu anayasadan kurtulması gerektiğini" ifade etti. Çelik, sivil anayasa talebinin, günümüzdeki tüm siyasetçilere bir borç olduğunu belirtti.

12 Eylül Darbesinin Etkileri

Çelik, 12 Eylül faşist darbesinin yıl dönümünü anarak, bu darbenin yarattığı sorunların hâlâ tartışıldığını vurguladı. "Bu darbenin, aslında Türkiye'nin milli egemenliğini çalmaya yönelik dış kaynaklı bir proje olduğu açıktır." dedi.

Sivil Anayasa İhtiyacı

Çelik, Türkiye'nin sivil bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Bugüne kadar 19 kez değiştirilen bu anayasa, bir yamalı bohçaya dönmüştür. Özgürlükleri korumak ve Türkiye'yi geleceğe taşımak için akılcı bir sivil anayasaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

Demokratik Siyaset ve Toplumsal Talepler

Türkiye Buluşmaları programlarının devam ettiğini belirten Çelik, siyasetin toplumsal taleplerle buluşmasının önemine dikkat çekti. "Siyasi temsil, toplumsal taleplerden koparsa, demokratik siyaset kolonlarını kaybeder," şeklinde konuştu.

Çelik, vatandaşların taleplerinin siyasi sürece yansımasının, demokrasi için hayati bir mekanizma olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin geleceği için atılacak adımlarda muhalefet ve vatandaş katılımının önemine değindi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.