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Türkiye'nin Sudan'a İnsani Yardım Göndermeye Devam Ediyor

Türkiye, Sudan'daki insani krize karşı büyük yardımlar göndermeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 12:48
Türkiye'nin Sudan'a İnsani Yardım Göndermeye Devam Ediyor

Türkiye’nin Sudan’a Yardım Eli

Türkiye, Haziran ayından bu yana Sudan’da etkili olan sel felaketlerinin neden olduğu insani krizi hafifletmek için çabalarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, Sudan'daki zor koşullar ve halkın temel ihtiyaçlara erişimde yaşadığı sıkıntılar, Türkiye’nin insanlık adına önemli yardımlar yapmasına sebep oldu.

Büyük Yardım Gemileri Yola Çıktı

Yardım çalışmalarının bir parçası olarak Türkiye, ülkeye iki büyük insani yardım gemisi göndermeye karar verdi. İlk gemi olan "Sardes", Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılayı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlandı. "Sardes", 2,408 ton gıda, ilaç ve tıbbi malzeme ile 13 Temmuz tarihinde Sudan’a ulaştı.

İkinci yardım gemisi ise 16 Eylül tarihinde Mersin Limanı’ndan hareket ederek Port Sudan’a ulaştı. Bu gemide yaklaşık 3,000 ton yardım malzemesi bulunmakta olup, içerik olarak gıda ve çadır gibi temel ihtiyaç malzemeleri öne çıkıyor.

Afet ve Salgın Durumu

Sudan, bu yaz mevsiminde süregelmelerle yaşanan yağışlar ve seller neticesinde ciddi kayıplar verdi. Dört ay boyunca devam eden yağışlar sonucunda toplamda 212 kişi hayatını kaybetti, 345 binden fazla kişi selden etkilendi. Ayrıca, sel olaylarının ardından oluşan sağlık sorunları neticesinde yetkililer 12 Ağustos tarihinde kolera salgını ilan ettiler. Kolera nedeniyle 315 kişi yaşamını yitirirken, vaka sayısının 9,533 olduğu belirtildi.

Türkiye'nin gönderdiği yardımlar, Sudan'daki halkın yaşadığı zorlukların hafifletilmesine büyük katkı sağlayacak.

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