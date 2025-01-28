Türkiye'nin Suriye İle Ticaret Hızla Artıyor

Ticaret Bakanı Bolat'tan Suriye İle Ticaret Açıklamaları

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'ye yönelik ihracattaki artışa dikkat çekerek, "Ticaret rakamına baktığımızda 1-25 Ocak 2024'te sadece Suriye'nin kuzeyine 161 milyon dolar ihracatımız varken, bu yılın ilk 25 gününde ihracatımız yüzde 35,5 artışla 219 milyon dolara yükseldi." dedi.

Bolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de başlayan iç savaşın göç, terör ve Türkiye'nin Orta Doğu'ya ve Körfez'e ticaret akışının kesilmesi gibi etkilerine vurgu yaptı. Geçen ay Suriye'de halk devrimiyle Esed rejiminin devrildiğini hatırlatan Bolat, "Yeni yönetim Türkiye ile yakın işbirliği içinde. Yeni dönemde Türkiye ile Suriye arasında ekonomi, ticaret, yatırım ve yeniden imar çalışmalarında büyük bir ivme sağlanacak." diye konuştu.

Gümrük Vergilerindeki Değişiklikler

Bolat, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarıyla Suriye'de önemli bir bölgenin özgürlüğüne kavuşturulduğunu belirterek, Esed rejiminin güney sınırlarında artık herhangi bir kontrol veya denetim olmadığı bilgisini paylaştı.

İç savaş döneminde Suriye'nin ihtiyaçları sebebiyle gıda ve inşaat malzemelerinde ağır gümrük oranları olmadığını ifade eden Bolat, yeni yönetim tarafından 11 Ocak'ta 6,302 gümrük tarifesinde değişiklik yapıldığını açıkladı. Böylelikle Suriye'nin, Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Irak sınırlarındaki gümrük kapıları için yeni bir ortak gümrük vergisi rejimine geçtiği bilgisi verildi.

Bolat, "Bu değişiklikle birlikte Suriye'nin kuzeyine yapılan ihracatta bazı kalemlerde gümrük vergilerinde artış, bazılarında indirim oldu. Ancak bu artışların Türkiye'den giden ürünler için yüksek oranda olduğu iddiaları yanlıştır." dedi.

İhracat Artışlarının Gerçekleri

Bolat, Suriye'ye yönelik ihracatın normal seyrinde devam ettiğini belirterek, "Geçen yıl Suriye'nin kuzeyine 2,2 milyar dolar ihracat, 450 milyon dolar ithalat yaptığımızı hatırlatırım. Suriyeli yetkililer, Türk ürünlerinin satışında herhangi bir kısıtlama getirilmediğini ifade etti." dedi.

Yılın ilk ayındaki dış ticaret rakamlarına da dikkat çeken Bolat, "İhracat rakamları artış göstermekte. 11 Ocak sonrası gerçekleşen 14 günde ihracatımız 130 milyon dolara ulaştı. Bu dönem, 2024'te aynı dönemde sadece 98 milyon dolardı." ifadelerini kullandı.

Artan Araç Sayıları Bu Durumu Destekliyor

Bolat, araç sayısının da bu durumu doğruladığını, özellikle Hatay'daki gümrük kapılarından yoğun bir ihracat trafiği yaşandığını belirtti. "Suriye'ye gönderilen araç sayısı, önceki tarihe göre artış gösterdi. Bu da iddiaların asılsız olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

Ayrıca, Suriyeli yetkililerin yeniden imar faaliyetlerinde Türk inşaatçıların deneyimlerinden yararlanmak istediklerini dile getirerek, "Tırların kontrol altında ve güvenli bir şekilde geçiyor olması, ticaretimize olumsuz yansıması anlamına gelmiyor." şeklinde ekledi.