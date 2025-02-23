Türkiye'nin Taktik Komuta ve Kontrol Sistemi, Al Washaq'la Birleşik Arap Emirlikleri'nde Buluştu

Al Washaq, yeni Taktik Komuta ve Kontrol Sistemi ile modern askeri operasyonlarda fark yaratmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 11:15
Türkiye'nin Taktik Komuta ve Kontrol Sistemi, Al Washaq'la Birleşik Arap Emirlikleri'nde Buluştu

Türkiye'nin Akıl Oyunları: Al Washaq ve Taktik Komuta ve Kontrol Sistemi

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli savunma şirketi Calidus, özel harekat ve özel kuvvetler için tasarladığı yeni hafif zırhlı aracı Al Washaqı Abu Dabideki IDEX 2025 Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda tanıttı. Bu araç, keşif, hızlı taarruz, hava konuşlandırması ve ateş desteği gibi kritik görevleri yerine getirebilme kapasitesine sahip.

Al Washaq'ın Özellikleri

Al Washaq, yüksek hareket kabiliyeti ve modüler yapısını ile ön plana çıkıyor. Farklı görev gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde tasarlanan araç, çeşitli silah sistemleriyle donatılabiliyor. Zorlu arazi koşullarında üstün performans sergileyerek, operasyonel esneklik sunuyor ve modern askeri operasyonlar için önemli bir seçenek haline geliyor.

Taktik Komuta ve Kontrol Sistemi Entegrasyonu

Modern orduların etkinliği, sahip oldukları araçlar ve ekipmanların doğru kullanımıyla mümkün. Bu bağlamda, Taktik Komuta ve Kontrol Sistemi, Calidus tarafından HAVELSAN ile iş birliği içinde Al Washaq aracına entegre edildi. DOOB Taktik Komuta ve Kontrol Sistemi, çoklu platform yönetimi ve operasyon farkındalığı yetenekleri kazandırıyor.

Durumsal Farkındalık ve Koordinasyon

Bu sistem sayesinde, Al Washaq'ta görev alacak personelin durumsal farkındalığı artarken, araçtaki elektronik sistemler kolay ve etkin şekilde yönetilebiliyor. Ayrıca, operasyona katılan diğer araçlar, ekipmanlar ve askeri birlikler ile koordinasyon sağlamak için dijital bir altyapı sunuluyor.

Real-Time Verilerle Desteklenen Operasyon Kabiliyeti

Taktik Komuta ve Kontrol Sistemi, iletişim, veri paylaşımı, sensör entegrasyonu ve analiz yetenekleri ile komutanlara gerçek zamanlı durumsal farkındalık sağlıyor. Bu sistem ile karar alma süreçlerini hızlandırarak birliklerin etkinliğini artırma hedefleniyor. Sensörlerden, insansız hava araçlarından (İHA), radar sistemlerinden ve uydu haberleşme sistemlerinden gelen verileri bir araya getirerek tek bir ortak operasyon resmi oluşturulabiliyor.

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