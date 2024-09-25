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Türkiye'nin Teknoloji Atılımı ve Sosyal Medya Düzenlemeleri

Türkiye'nin teknoloji yatırımlarından yasama çalışmalarına kadar önemli gelişmeler gündemde.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 10:46
Türkiye'nin Teknoloji Atılımı ve Sosyal Medya Düzenlemeleri

Güncel Gelişmeler 25 Eylül 2024

Bakan Kacır: "Türkiye'yi teknoloji geliştirmenin merkez adreslerinden biri yapmakta kararlıyız." Bakan, Türkiye'nin yüksek teknoloji üretim ve ihracatına yönelik desteklerin artacağını belirtti.
(Sevgi Ceren Gökkoyun, Dilara Zengin/New York)

MEB'den Özel Okullara İnceleme

Ücretsiz ders kitabı okutmayan özel okullar hakkında inceleme başlatılacak. Bu okullara çeşitli cezai müeyyideler uygulanabilecek.
(Selma Kasap/Ankara)

Yeni Yasama Yılına Hazırlık

TBMM, 28. Dönem 3. Yasama Yılı'na başlayacak. Temizlik, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra elektronik oylama sistemleri test edildi.
(Aykut Yılmaz/TBMM)

BM Genel Kurulunda Reform Çağrıları

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, dünya barışının sağlanması için adil düzen çağrıları yapıldı.
(Can Efesoy/Ankara)

Ticari İlişkiler Üzerine Yorumlar

Ekonomik ilişkilerin seçimlerden etkilenmeyeceği öngörülüyor. Uzmanlar, mevcut durumun pek değişmeyeceğini düşünüyor.
(Mertkan Oruç/Ankara)

SD-WAN Teknolojisi Azerbaycan'da Tanıtıldı

ULA K Haberleşme Genel Müdürü, bulut tabanlı mikro servis mimarisinin avantajlarını vurguladı.
(Arife Yıldız Ünal, Abdulkadir Günyol/Bakü)

ASELSAN'dan Ortak Üretim Hamlesi

ASELSAN, Azerbaycan'da yerel partnerlerle ortak üretim yapma hazırlığı içinde.
(Ruslan Rehimov/Bakü)

Tüketici Hakları Derneği'nden Uyarı

Sahte indirimler ve eksik bilgilendirme tüketicileri yanıltıyor. Tüketicilerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.
(Seda Tolmaç/Ankara)

Kombide Bakım Tasarrufu

Bakımın doğalgaz tasarrufu sağladığı vurgulandı. Türkiye, önemli kombi markalarının üretim üssü haline geldi.
(Aylin Rana Aydin Kuş/İstanbul)

İngiltere'de Sosyal Medya Düzenlemeleri

Çevrimiçi Güvenlik Yasası ile sosyal medya şirketlerinin hesap verebilirliği artırılıyor.
(Zuhal Demirci/Londra)

Otizmli Müzisyen Yunus'un Başarısı

Otizmli Yunus Yazar, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.
(İrem Demir/İstanbul)

Sağlık Uyarıları

Reçetesiz serum ve takviye ürünlerin sağlık tehdidi oluşturduğuna dikkat çekildi.
(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

İtfaiye İkilisi

Ankara'da, itfaiye çağrı merkezi çalışanı Hatice Kalem Yıldız, eşiyle işbirliği içinde görev yapıyor.
(Ömer Olcay/Ankara)

Aladağlar'da Dağcılar Buluşuyor

Aladağlar, dağcılar için popüler bir destinasyon haline geldi.
(Abdullah Özkul/Niğde)

Çanakkale Zaferi Dijital Deneyim ile Yaşanacak

TEKNOFEST'te Çanakkale Zaferi'ni simüle eden bir alan kurulacak.
(Sude Şahingöklü/Adana)

Beşiktaş ve Fenerbahçe Avrupa'da

Beşiktaş, Ajax ile 245. Avrupa maçına çıkacak; Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile 275. defa sahne alacak.
(Emre Doğan, Bozhan Memiş/İstanbul)

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