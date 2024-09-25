Türkiye'nin Teknoloji Atılımı ve Sosyal Medya Düzenlemeleri

Güncel Gelişmeler 25 Eylül 2024
Bakan Kacır: "Türkiye'yi teknoloji geliştirmenin merkez adreslerinden biri yapmakta kararlıyız." Bakan, Türkiye'nin yüksek teknoloji üretim ve ihracatına yönelik desteklerin artacağını belirtti.
(Sevgi Ceren Gökkoyun, Dilara Zengin/New York)
MEB'den Özel Okullara İnceleme
Ücretsiz ders kitabı okutmayan özel okullar hakkında inceleme başlatılacak. Bu okullara çeşitli cezai müeyyideler uygulanabilecek.
(Selma Kasap/Ankara)
Yeni Yasama Yılına Hazırlık
TBMM, 28. Dönem 3. Yasama Yılı'na başlayacak. Temizlik, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra elektronik oylama sistemleri test edildi.
(Aykut Yılmaz/TBMM)
BM Genel Kurulunda Reform Çağrıları
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, dünya barışının sağlanması için adil düzen çağrıları yapıldı.
(Can Efesoy/Ankara)
Ticari İlişkiler Üzerine Yorumlar
Ekonomik ilişkilerin seçimlerden etkilenmeyeceği öngörülüyor. Uzmanlar, mevcut durumun pek değişmeyeceğini düşünüyor.
(Mertkan Oruç/Ankara)
SD-WAN Teknolojisi Azerbaycan'da Tanıtıldı
ULA K Haberleşme Genel Müdürü, bulut tabanlı mikro servis mimarisinin avantajlarını vurguladı.
(Arife Yıldız Ünal, Abdulkadir Günyol/Bakü)
ASELSAN'dan Ortak Üretim Hamlesi
ASELSAN, Azerbaycan'da yerel partnerlerle ortak üretim yapma hazırlığı içinde.
(Ruslan Rehimov/Bakü)
Tüketici Hakları Derneği'nden Uyarı
Sahte indirimler ve eksik bilgilendirme tüketicileri yanıltıyor. Tüketicilerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.
(Seda Tolmaç/Ankara)
Kombide Bakım Tasarrufu
Bakımın doğalgaz tasarrufu sağladığı vurgulandı. Türkiye, önemli kombi markalarının üretim üssü haline geldi.
(Aylin Rana Aydin Kuş/İstanbul)
İngiltere'de Sosyal Medya Düzenlemeleri
Çevrimiçi Güvenlik Yasası ile sosyal medya şirketlerinin hesap verebilirliği artırılıyor.
(Zuhal Demirci/Londra)
Otizmli Müzisyen Yunus'un Başarısı
Otizmli Yunus Yazar, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.
(İrem Demir/İstanbul)
Sağlık Uyarıları
Reçetesiz serum ve takviye ürünlerin sağlık tehdidi oluşturduğuna dikkat çekildi.
(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)
İtfaiye İkilisi
Ankara'da, itfaiye çağrı merkezi çalışanı Hatice Kalem Yıldız, eşiyle işbirliği içinde görev yapıyor.
(Ömer Olcay/Ankara)
Aladağlar'da Dağcılar Buluşuyor
Aladağlar, dağcılar için popüler bir destinasyon haline geldi.
(Abdullah Özkul/Niğde)
Çanakkale Zaferi Dijital Deneyim ile Yaşanacak
TEKNOFEST'te Çanakkale Zaferi'ni simüle eden bir alan kurulacak.
(Sude Şahingöklü/Adana)
Beşiktaş ve Fenerbahçe Avrupa'da
Beşiktaş, Ajax ile 245. Avrupa maçına çıkacak; Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile 275. defa sahne alacak.
(Emre Doğan, Bozhan Memiş/İstanbul)
Not: Anadolu Ajansı'nın yayınları, abone olmayanlar için yasak olup, hukuki hakları saklıdır.