Türkiye'nin Teknoloji Atılımı ve Sosyal Medya Düzenlemeleri

Güncel Gelişmeler 25 Eylül 2024

Bakan Kacır: "Türkiye'yi teknoloji geliştirmenin merkez adreslerinden biri yapmakta kararlıyız." Bakan, Türkiye'nin yüksek teknoloji üretim ve ihracatına yönelik desteklerin artacağını belirtti.

(Sevgi Ceren Gökkoyun, Dilara Zengin/New York)

MEB'den Özel Okullara İnceleme

Ücretsiz ders kitabı okutmayan özel okullar hakkında inceleme başlatılacak. Bu okullara çeşitli cezai müeyyideler uygulanabilecek.

(Selma Kasap/Ankara)

Yeni Yasama Yılına Hazırlık

TBMM, 28. Dönem 3. Yasama Yılı'na başlayacak. Temizlik, bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra elektronik oylama sistemleri test edildi.

(Aykut Yılmaz/TBMM)

BM Genel Kurulunda Reform Çağrıları

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, dünya barışının sağlanması için adil düzen çağrıları yapıldı.

(Can Efesoy/Ankara)

Ticari İlişkiler Üzerine Yorumlar

Ekonomik ilişkilerin seçimlerden etkilenmeyeceği öngörülüyor. Uzmanlar, mevcut durumun pek değişmeyeceğini düşünüyor.

(Mertkan Oruç/Ankara)

SD-WAN Teknolojisi Azerbaycan'da Tanıtıldı

ULA K Haberleşme Genel Müdürü, bulut tabanlı mikro servis mimarisinin avantajlarını vurguladı.

(Arife Yıldız Ünal, Abdulkadir Günyol/Bakü)

ASELSAN'dan Ortak Üretim Hamlesi

ASELSAN, Azerbaycan'da yerel partnerlerle ortak üretim yapma hazırlığı içinde.

(Ruslan Rehimov/Bakü)

Tüketici Hakları Derneği'nden Uyarı

Sahte indirimler ve eksik bilgilendirme tüketicileri yanıltıyor. Tüketicilerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.

(Seda Tolmaç/Ankara)

Kombide Bakım Tasarrufu

Bakımın doğalgaz tasarrufu sağladığı vurgulandı. Türkiye, önemli kombi markalarının üretim üssü haline geldi.

(Aylin Rana Aydin Kuş/İstanbul)

İngiltere'de Sosyal Medya Düzenlemeleri

Çevrimiçi Güvenlik Yasası ile sosyal medya şirketlerinin hesap verebilirliği artırılıyor.

(Zuhal Demirci/Londra)

Otizmli Müzisyen Yunus'un Başarısı

Otizmli Yunus Yazar, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu.

(İrem Demir/İstanbul)

Sağlık Uyarıları

Reçetesiz serum ve takviye ürünlerin sağlık tehdidi oluşturduğuna dikkat çekildi.

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

İtfaiye İkilisi

Ankara'da, itfaiye çağrı merkezi çalışanı Hatice Kalem Yıldız, eşiyle işbirliği içinde görev yapıyor.

(Ömer Olcay/Ankara)

Aladağlar'da Dağcılar Buluşuyor

Aladağlar, dağcılar için popüler bir destinasyon haline geldi.

(Abdullah Özkul/Niğde)

Çanakkale Zaferi Dijital Deneyim ile Yaşanacak

TEKNOFEST'te Çanakkale Zaferi'ni simüle eden bir alan kurulacak.

(Sude Şahingöklü/Adana)

Beşiktaş ve Fenerbahçe Avrupa'da

Beşiktaş, Ajax ile 245. Avrupa maçına çıkacak; Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile 275. defa sahne alacak.

(Emre Doğan, Bozhan Memiş/İstanbul)

Not: Anadolu Ajansı'nın yayınları, abone olmayanlar için yasak olup, hukuki hakları saklıdır.