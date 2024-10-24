Türkiye'nin Terörle Mücadelesindeki Kararlılık

Terörle Mücadele Toplantısı

Son gerçekleştirilen toplantıda, terörle mücadelenin önemi bir kez daha vurgulandı. Yetkililer, terörsüz bir Türkiye için gösterilen çabaların devam edeceğini belirtti.

Sınır Ötesi Tehditlere İzin Yok

Görüşmelerde, sınır ötesinde bir terör yapılanmasının oluşmasına asla müsaade edilmeyeceği ifade edildi. Bu durum, ülkenin güvenliği için büyük bir öneme sahip.

Toplantıda konuşan yetkililer, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını ve kararlı tutumunu sürdüreceğini dile getirdi.