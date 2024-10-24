DOLAR
34,23 0,07%
EURO
37,12 -0,34%
ALTIN
3.012,41 -0,7%
BITCOIN
2.316.088,95 -1,49%

Türkiye'nin Terörle Mücadelesindeki Kararlılık

Toplantıda terörle mücadele vurgulanarak, sınır ötesinde terör yapılanmalarına izin verilmeyeceği ifade edildi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 20:01
Türkiye'nin Terörle Mücadelesindeki Kararlılık

Terörle Mücadele Toplantısı

Son gerçekleştirilen toplantıda, terörle mücadelenin önemi bir kez daha vurgulandı. Yetkililer, terörsüz bir Türkiye için gösterilen çabaların devam edeceğini belirtti.

Sınır Ötesi Tehditlere İzin Yok

Görüşmelerde, sınır ötesinde bir terör yapılanmasının oluşmasına asla müsaade edilmeyeceği ifade edildi. Bu durum, ülkenin güvenliği için büyük bir öneme sahip.

Toplantıda konuşan yetkililer, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını ve kararlı tutumunu sürdüreceğini dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Motosiklet Kazası: Bir Can Kaybı
2
CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
3
Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında
4
Kabil'de Patlama: 1 Çocuk Öldü, 11 Yaralı
5
Erzurum'da Öğrenci Servisi ve Kamyonet Çarpıştı: 8 Yaralı
6
Antalya Balıkçı Barınağı'na Rüşvet Operasyonu
7
Bucak'ta Tüfekli Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek