Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Elbasan'da İftar Programı Düzenledi

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği, Elbasan'da düzenlenen iftar programında Türk-Arnavut ilişkilerine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 01:26
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 01:39
Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Elbasan'da İftar Programı Düzenledi

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Elbasan'da İftar Programı Düzenledi

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği, Arnavutluk'un Elbasan şehrinde anlamlı bir iftar programı düzenledi. Elbasan Kalesi'nde, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği ve Elbasan Bektaşilik Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe, Arnavutluk Meclisi milletvekilleri, Türk ve Arnavut kurumlarının temsilcileri, din adamları ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Atay'dan Teşekkür ve Barış Mesajı

Programda konuşan Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Elbasan Bektaşilik Merkezi ile düzenledikleri ikinci iftar programını anımsatarak, Elbasanlılara kendilerine kapılarını açtıkları için teşekkür etti. Atay, ramazan ayının Türk ve Arnavut halklarına bereket ve hayırlar getirmesini diledi.

Atay, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bu bereket ayının mükemmel iki ülke ilişkilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz." Ayrıca, Gazze'deki Filistinli kardeşlere yönelik de barış dileklerini dile getirdi ve Türkiye'nin bu konudaki uluslararası çabalarını vurguladı.

Arnavutluk'un Avrupa Birliği Yolda İlerleyişi

Büyükelçi Atay, Arnavutluk'un Avrupa Birliği sürecinde gösterdiği başarılarla iftihar ettiklerini vurguladı. "Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, iş adamlarımız, tüm özel ve devlet sektörü ile hep beraber Arnavutluk'un daha iyi günlere ulaşması, kalkınması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz." dedi.

Manevi ve Sosyal Mesajlar

Elbasan Bektaşilik Merkezi temsilcisi Hacı Baba Ardit Selmani, ramazan ayının manevi önemine değinerek, "Bu, birbirimizi dinlemenin anıdır." şeklinde konuştu. Elbasan Belediye Başkanı Gledian Llatja ise, ramazan ayının herkesin fedakarlık gösterdiği mübarek bir dönem olduğunu belirtip, "Herkes için hayırlı, huzurlu, sevilen ve neşe dolu bir ay olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği tarafından Arnavutluk'un Elbasan şehrinde iftar programı...

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği tarafından Arnavutluk'un Elbasan şehrinde iftar programı düzenlendi. Elbasan Kalesi'nde, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği ve Elbasan Bektaşilik Merkezi işbirliğinde düzenlenen iftar programına Arnavutluk Meclisi milletvekilleri, Türk ve Arnavut kurumlarının temsilcileri, din adamları ve davetliler katıldı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği tarafından Arnavutluk'un Elbasan şehrinde iftar programı...

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği tarafından Arnavutluk'un Elbasan şehrinde iftar programı düzenlendi. Elbasan Kalesi'nde, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği ve Elbasan Bektaşilik Merkezi işbirliğinde düzenlenen iftar programına Arnavutluk Meclisi milletvekilleri, Türk ve Arnavut kurumlarının temsilcileri, din adamları ve davetliler katıldı.

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