Türkiye'nin Turizm Başarısı: 2002'den 2023'e

Türkiye'nin Turizm Gelişimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada Türkiye'nin turizm sektöründeki büyümeye dikkat çekti. 2002 yılında Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısının yalnızca 13 milyon olduğunu belirten Erdoğan, 2023 sonu itibarıyla bu sayının 56 milyon 700 bin kişiye ulaştığını duyurdu.

Turizm Sektöründeki Büyüme

Bu rakamlar, Türkiye'nin turizm potansiyelinin ve ülkeye yönelik ilginin arttığını göstermektedir. Cumhurbaşkanı, ülkedeki turistik cazibe merkezlerinin çeşitliliğinin bu başarıda önemli bir rol oynadığını vurguladı.