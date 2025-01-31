Türkiye'nin Turizm Geliri 2024'te Rekor Kırdı

Türkiye, 2024 yılında turizm gelirlerinde önemli bir artış elde etti. Ülkenin turizm geliri, bir önceki yıla göre yüzde 8,3 artış göstererek 61,1 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, tarihteki en yüksek seviyeyi temsil ediyor.

Turizm Sektöründe Büyüme İşaretleri

Bu büyüme, Türkiye'nin turizm sektöründe sağlanan iyileşmeler ve artan uluslararası ziyaretçi sayısının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Ülke, çeşitli doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve kültürel mirasıyla dünya genelinden birçok turisti kendine çekiyor.

İlk Yılda Öne Çıkan Destinasyonlar

Türkiye'nin farklı şehirleri ve tatil beldeleri, kalan sürede daha fazla dikkat çekmeye devam ediyor. Antalya, İstanbul ve Bodrum gibi destinasyonlar, en fazla ziyaretçi alan yerler arasında başı çekiyor.