Türkiye'nin Türk Cumhuriyetlerine İhracatı 5 Yılda İki Katına Çıktı

Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ticaret Hızla Artıyor

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'a olan ihracatını son beş yılda iki katına çıkardı. 2020 yılında bu ülkelere 5,4 milyar dolar değerinde ihracat yapılırken, 2024 yılı itibarıyla bu rakam 11,1 milyar dolara ulaştı.

Kazakhstan ve Azerbaycan İle İlişkiler Güçleniyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri doğrultusunda elde edilen bilgilere göre, Türk cumhuriyetleri ile hem ikili ilişkiler hem de Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) aracılığıyla ticaret artışı dikkat çekici bir boyuta ulaştı. 2020-2024 dönemi içerisinde düzenli bir artış gözlemlendi. 2021 yılında ihracat 7,2 milyar dolar, 2022'de 8 milyar dolar ve 2023'te 9,9 milyar dolar seviyelerine yükseldi.

2024 yılında Türk cumhuriyetlerine yapılan ihracat, rekor üstüne rekor kırarak 11,1 milyar doları aştı. 2024 verilerine göre, bu ihracatın 2020'ye kıyasla iki katına çıktığı hesaplandı.

En Fazla İhracat Kazakistan'a Yapıldı

Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin bu beş ülke arasındaki en büyük ticaret ortağı Kazakistan oldu. Kazakistan'a gerçekleştirilen ihracat 3,3 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu rakamı Azerbaycan takip etti; ülkeye yapılan ihracat 3,1 milyar dolar oldu. Özbekistan 2,2 milyar dolar, Kırgızistan 1,4 milyar dolar ve Türkmenistan 1,1 milyar dolar ile sıralamada yer aldı.

İhracat Fasıllarında Öne Çıkan Ürünler

2024 yılında Türk cumhuriyetlerine yapılan ihracat, belirli fasıl gruplarında önemli dengesizlikler göstermektedir. İlk sırada kazan, makineler ve mekanik cihazlar yer almakta olup, bu kategori kapsamında 2,6 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. Bunu 1,1 milyar dolar ile elektrikli makine ve cihazlar izledi.

Öte yandan, örme giyim eşyası ve aksesuarı ihracatı 593,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kıymetli taş, metal ve mücevher eşyası ihracatı 2024'te 530,1 milyon dolar ile, motorlu kara taşıtları ve bunların aksam, parça, aksesuarları ise 529,8 milyon dolar ile sıralamada yer aldı.