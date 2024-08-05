Türkiye'nin UAD'deki İsrail'e Yönelik Soykırım Davasına Müdahillik Başvurusu

Türkiye'nin UAD'deki İsrail'e Karşı Soykırım Davasına Müdahillik Başvurusu

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Türkiye, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı (UAD) önündeki İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olmak üzere 7 Ağustos'ta Lahey'de dosya sunacak. Bu başvuru, 29 Aralık 2023'te başlayarak, uluslararası hukukun önemli bir aşamasını oluşturuyor.

Türkiye'nin müdahilliğiyle ilgili olarak merak edilen 5 soru ve bunlara verilen yanıtlar şöyle:

1. Müdahilliğin Dayanağı Nedir?

Türkiye, UAD'ye müdahillik beyanını, UAD Statüsü'nün 63. maddesine dayanarak yapacak. Bu madde, bir uyuşmazlığın yorumlanmasında diğer devletlerin de katılma hakkı tanımaktadır.

2. Türkiye'nin Müdahilliği Hukuki Süreci Nasıl İlerleyecek?

Divan, müdahillik beyanını davanın taraflarına bildirerek yazılı gözlemlerini isteyecek. Kabul edilebilirlik durumuna dair kararını ise sözlü duruşma yaparak verebilir.

3. Başvuruya Diğer Ülkeler Müdahillik Talebinde Bulunabilir mi?

Güney Afrika/İsrail davasına şu ana kadar Nikaragua, Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin ve İspanya müdahillik talebinde bulunmuştur. Divan bu başvurularla ilgili hala karar vermedi.

4. Müdahillik Mekanizması Daha Önce Kullanıldı mı?

UAD Statüsü'ndeki müdahillik müessesesi, daha önce de benzer davalarda uygulanmıştır. Örneğin, Ukrayna ve Rusya Federasyonu arasında 32 ülkenin müdahillik beyanı kabul edilmiştir.

5. Dava Sürecinin Sonuçlanma Tarihi Tahmin Edilebilir mi?

Dava sürecinin sonuçlanması hakkında kesin bir tarih vermek zordur. UAD, Güney Afrika'nın ilk olarak görüş sunması için 28 Ekim 2024 tarihini, İsrail için ise 28 Temmuz 2025 tarihini belirledi.

Bunların ışığında, dava sürecinin 4-5 yıl sürebileceği belirtilmektedir. Türkiye, Güney Afrika'nın UAD'deki soykırım davasına müdahil olma kararını 3 Ocak 2024'te duyurmuştu.