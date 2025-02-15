Türkiye'nin Ukrayna Tezleri Doğrulandı: Akif Çağatay Kılıç Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç: "Ukrayna'da Türkiye'nin tezlerinin doğru olduğu tekrar ortaya kondu"

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşta Rusya masada olmadan yapılacak müzakerelerle sonuç elde edilemeyeceğini savundu. Kılıç, "Şu anda Türkiye'nin tezlerinin ne kadar doğru olduğu tekrar ortaya konmuş oldu. Bu noktada biz de çabalarımıza, müzakerelerimize, çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Münih Güvenlik Konferansı'nda Önemli Görüşmeler

Bu yıl 61'incisi düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı (MSC25), transatlantik dünyanın önde gelen dış politika ve güvenlik uzmanlarını bir araya getirdi. Türkiye adına konferansa katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, diğer ülkelerin temsilcileriyle yoğun görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Önemli Konular Masaya Yatırıldı

Kılıç, konferansta Ukrayna'daki savaşın yanı sıra Orta Doğu'nun durumu ve İsrail-Filistin arasındaki ateşkesin sürdürülebilirliği konularının masaya yatırıldığını belirtti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgesel ve küresel sorunlara müdahalesinin de gündeme geldiğini ifade etti.

Yoğun Diplomasi Süreci

Kılıç, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in Erdoğan ile bir araya geleceğini hatırlatarak, "Çok hızlı bir dönemden geçiyoruz. Burada hem üst makamlarla hem de yan görüşmeler yapılıyor. Yoğun bir müzakere ve diplomasi sürecinden geçiyoruz." dedi.

Türkiye'nin Stratejisi ve Vurguları

Kılıç, Türkiye'nin müzakerelerde Rusya'nın masada olmadan sürdürülebilir bir sonucun elde edilemeyeceğini dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız da savaşın ilk günlerinden itibaren Ukrayna ve Rusya arasında bir ateşkes sağlanması için çalışmalara yön verdi. 'Barışın kaybedeni olmaz' anlayışıyla bu noktada mücadele ettik." Kılıç, Türkiye'nin tezlerinin doğruluğunun bir kez daha onaylandığını belirterek, "Umudumuz, savaşların sona erdiği ve insanların hayatlarının normale döndüğü sürdürülebilir, adil bir barışın mümkün olacağı bir mutabakata ulaşılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Kılıç, Almanya'nın Münih şehrinde Türk Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldiğini ve Münih Güvenlik Konferansı'nın bir gün öncesinde yaşanan saldırıda yaralanan Türk vatandaşlarının durumlarının takip edildiğini de sözlerine ekledi.