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Türkiye'nin Uluslararası Sergilere Katılımı Paneli Gerçekleştirildi

Türkiye'nin uluslararası sergilere katılımı ve Venedik Bienali ele alındı. 1956'dan bu yana katılım süreci incelendi.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 17:24
Türkiye'nin Uluslararası Sergilere Katılımı Paneli Gerçekleştirildi

Türkiye'nin Uluslararası Sergilere Katılımı Paneli Düzenlendi

Salt tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye'nin uluslararası sergilere katılımını mercek altına alan "Türkiye'nin Uluslararası Sergilere Katılımı" paneli, telekonferans yöntemiyle yapıldı. Panelde, Venedik Bienali ve dünya fuarları bağlamında kültür politikaları ve uluslararası ilişkiler tartışıldı.

Türkiye'nin Venedik Bienali'ndeki Yolculuğu

Panele katılan isimler arasında Aynur Gürlemez Arı, Duygu Demir, Osman Erden, Vasıf Kortun ve Zeynep Yasa Yaman yer aldı. Katılımcılar, Türkiye'nin 1956'dan itibaren Venedik Bienali'ne katılımını masaya yatırdı. Arı, Türkiye'nin bienale katılım sürecinin 1956 yılıyla başladığını, ancak 1914 yılında saray koleksiyonundan bir tablo için yapılan ödünç isteklerinin bienal daveti olmadığını vurguladı.

İlk Katılım ve Öne Çıkan Sanatçılar

Arı ayrıca, 1956 Venedik Bienali'nde Türkiye Pavyonu'nda sergilenen sanatçıların arasında Cemal Tollu, Eşref Üren, Nurullah Berk, Turgut Zaim, İlhan Koman ve Sabri Berkel gibi önemli isimlerin yer aldığını belirtti.

Uluslararası Politika ve Sanat

Osman Erden, Türkiye'nin dış politikasının uluslararası sergilere katılımını doğrudan etkilediğini ifade ederek, 1950'li yıllarda Amerikan kültürüne yönelik politikaların devreye girdiği düşüncesini paylaştı. Vasıf Kortun ise Türkiye'nin katıldığı gibi katılmadığı bienallerin de önemli olduğunu vurguladı. Panelde, Aynur Gürlemez Arı tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin Venedik Bienali'ne katılımını arşiv belgeleri ışığında inceleyen elektronik yayının editörlüğünü Vasıf Kortun, Sezin Romi ve Ezgi Yurteri'nin üstlendiği belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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