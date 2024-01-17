Türkiye'nin uzay macerası başlıyor: İlk uzay yolculuğu için geri sayım başladı

Türkiye'nin ilk insanlı uzay macerası için geri sayım başladı. Alper Gezeravcı, bu gece 01.11'de roketle uzaya gidecek. Fırlatma töreni, İstanbul ve Ankara'daki meydanlardan canlı olarak izlenebilecek. Bu tarihi anlara tanıklık edebilecek diğer yerler ise bilim merkezleri olacak.

Türkiye'nin uzay macerası başlıyor: İlk uzay yolculuğu için geri sayım başladı
Yayın Tarihi:

Türkiye'nin ilk insanlı uzay macerası için geri sayım başladı. Alper Gezeravcı, bu gece 01.11'de roketle uzaya gidecek. Cumhuriyet tarihinin ilk uzay görevi Florida'da yapılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, en genç vekil Zehranur Aydemir ve bilim adamlarından oluşan bir heyet ABD'ye uçtu. Bu tarihi anlara tanıklık edebilecek diğer yerler ise İstanbul ve Ankara'daki meydanlar olacak.

Alper Gezeravcı

İstanbul ve Ankara'daki meydanlarda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kurduğu dev kubbeli 'dome çadır'lar, planetaryum olarak kullanılacak. Ankara'daki ODTÜ Yerleşkesi'nde yer alan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yer İstasyonu'ndaki uzay mühendisleri ve bilim insanları, astronotun uzay istasyonuna gidişini canlı olarak izleyecek. Fırlatma Töreni, saat 23.00'den itibaren seyredilebilecek.

Alper Gezeravcı

UZAYDA 13 BİLİM DENEYİMİ YAPILACAK

Adaylar, ABD, Japonya, Almanya ve Türkiye'de eğitim aldı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilecek 13 bilim deneyi seçildi. Bu deneyler, mikro yer çekimi ve uzay koşullarında insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji gibi konularda yapılacak.

Öne Çıkanlar
Venüs ve Neptün’ün arasındaki kare açının hayatınız üzerindeki etkileri Venüs ve Neptün’ün arasındaki kare açının hayatınız üzerindeki etkileri
23.500 TL promosyon Yapı Kredi gözü kapalı ödeyecek! Alan düğün bayram edecek 23.500 TL promosyon Yapı Kredi gözü kapalı ödeyecek! Alan düğün bayram edecek
Kimliğiyle gelen nakit parayı götürecek! Sıfır faizli 15.000 TL kredi başvuruları açıldı Kimliğiyle gelen nakit parayı götürecek! Sıfır faizli 15.000 TL kredi başvuruları açıldı
Çok Okunanlar
İstanbulkart kullananlar için son gün 31 Ocak! İstanbulkart kullananlar için son gün 31 Ocak! Bakan Göktaş: Aile Destek Programı için 4 Milyar TL hesaplara yatırılmaya başlandı Bakan Göktaş: Aile Destek Programı için 4 Milyar TL hesaplara yatırılmaya başlandı Asi Nehri taştı tarım arazilerini sular altında bıraktı Asi Nehri taştı tarım arazilerini sular altında bıraktı Ev hanımlarına tek şartla emeklilik kapısı aralandı! Her ay tıkır tıkır emekli maaşı bağlanacak Ev hanımlarına tek şartla emeklilik kapısı aralandı! Her ay tıkır tıkır emekli maaşı bağlanacak İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 24 bin 448'e yükseldi İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 24 bin 448'e yükseldi