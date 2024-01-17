Türkiye'nin uzay macerası başlıyor: İlk uzay yolculuğu için geri sayım başladı

Türkiye'nin ilk insanlı uzay macerası için geri sayım başladı. Alper Gezeravcı, bu gece 01.11'de roketle uzaya gidecek. Cumhuriyet tarihinin ilk uzay görevi Florida'da yapılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, en genç vekil Zehranur Aydemir ve bilim adamlarından oluşan bir heyet ABD'ye uçtu. Bu tarihi anlara tanıklık edebilecek diğer yerler ise İstanbul ve Ankara'daki meydanlar olacak.





İstanbul ve Ankara'daki meydanlarda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kurduğu dev kubbeli 'dome çadır'lar, planetaryum olarak kullanılacak. Ankara'daki ODTÜ Yerleşkesi'nde yer alan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yer İstasyonu'ndaki uzay mühendisleri ve bilim insanları, astronotun uzay istasyonuna gidişini canlı olarak izleyecek. Fırlatma Töreni, saat 23.00'den itibaren seyredilebilecek.





UZAYDA 13 BİLİM DENEYİMİ YAPILACAK

Adaylar, ABD, Japonya, Almanya ve Türkiye'de eğitim aldı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilecek 13 bilim deneyi seçildi. Bu deneyler, mikro yer çekimi ve uzay koşullarında insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji gibi konularda yapılacak.