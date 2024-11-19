Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde Ertegün Ailesi Anısına Caz Konseri

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde Caz Konseri

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, başkent Washington D.C.'de 1930'lu ve 1940'lı yıllarda caz müziğiyle ırkçılığa karşı mücadele eden müzik yapımcıları Ahmet ve Nasuhi Ertegün anısına caz konseri düzenledi.

Ertegün Caz Serisi'nin İlk Konseri

Washington Büyükelçiliği konutunda Büyükelçi Sedat Önal ve eşi Figen Önal ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2024-2025 "Ertegün Caz Serisi" konserlerinin ilki, Borusan Pipe tarafından ana sponsorluğuyla yapıldı. Salon, Türk ve ABD'li konuklarla dolup taşarken, katılımcılar Ertegün ailesinin anısını ve Washington D.C.'deki caz tarihini onurlandıran performansa alkışlarla eşlik etti.

Unutulmaz Performans

Konserde, The Dan Nimmer Üçlüsü sahne aldı. Bateride Aaron Kimmel, kontrbasta David Wong ve piyanoda Dan Nimmer yer aldı. Üçlü, katılımcılara unutulmaz bir caz müziği ziyafeti sundu.

Büyükelçilik Konutu ve Diplomasinin Önemi

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, konutun Türkiye ve ABD arasındaki yaklaşık iki yüzyıllık diplomatik ilişkilerin görkemli bir sembolü olduğu vurgulandı. Ayrıca, konutun tarihi, sanatı ve mimarisi, iki ülke arasında paylaşılan önemli sosyal, sanatsal ve kültürel bağlantıları yansıtıyor.

Ertegün Ailesinin Mirası

Ertegün Caz Serisi, Ertegün ailesinin mirasını onurlandırmayı ve müziğin kültürler arasında köprü kurma gücünü vurgulamayı hedefliyor. 1930-1940'lı yıllarda, irk ayrımcılığı döneminde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mehmet Münir Ertegün'ün oğulları Ahmet ve Nasuhi, siyahi ve beyaz caz sanatçılarına konutlarının kapılarını açmışlardı.

Sosyal Uyum ve Müzik

"Caz, sosyal uyum için silahımızdır." prensibiyle hareket eden Ertegün kardeşler, büyükelçilik rezidansında canlı caz konserleri düzenlemiş; Louis Armstrong ve Duke Ellington gibi sanatçıları ağırlamışlardı. Bu etkinlik, dönemin sosyo-kültürel bağlamında büyük yankı uyandırmıştı. Konukların ayrımcılığa karşı duruşunu sembolik olarak ön kapıdan girecek şekilde belirleyen Ertegün, Türk kültüründe misafirlerin her zaman onurlandırıldığını açıklamıştı.

Müziğin Gücü ve ırkçılık karşıtı Mücadele

Ahmet Ertegün'ün 1947'de kurduğu Atlantic Records ve Nasuhi Ertegün'ün 1956'da yapımcı olarak şirkete katılıp büyük müzisyenlerle çalışması, bu ırkçılığa karşı müzik tutkularının birleşimini simgeliyor. Ertegün kardeşlerin bu cesur girişimlerinin hatırlanması amacıyla, 2010 yılından bu yana Washington Büyükelçiliği'nde farklı etkinlikler düzenleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, başkent Washington D.C'de 1930'lu ve 1940'lı yıllarda siyahi müzik olarak bilinen caz müziğine destek olarak ırkçılığa karşı koyan Ahmet Ertegün ile Nesuhi Ertegün anısına caz konseri düzenledi. Washington Büyükelçilik konutunda gerçekleştirilen ve ev sahipliğini Büyükelçi Sedat Önal (fotoğrafta) ile eşi Figen Önal'ın yaptığı 2024-2025 Ertegün Caz Serisinin ilk konserinin ana sponsorluğunu Borusan Pipe üstlendi. Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Önal, burada bir konuşma yaptı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, başkent Washington D.C'de 1930'lu ve 1940'lı yıllarda siyahi müzik olarak bilinen caz müziğine destek olarak ırkçılığa karşı koyan Ahmet Ertegün ile Nesuhi Ertegün anısına caz konseri düzenledi. Washington Büyükelçilik konutunda gerçekleştirilen ve ev sahipliğini Büyükelçi Sedat Önal (fotoğrafta) ile eşi Figen Önal'ın yaptığı 2024-2025 Ertegün Caz Serisinin ilk konserinin ana sponsorluğunu Borusan Pipe üstlendi. Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Önal, burada bir konuşma yaptı.