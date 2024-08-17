Türkiye'nin Yangın Mücadelesi Hızla Devam Ediyor

Türkiye'nin Batısında Yangınla Mücadele

İletişim Başkanlığı, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa ve Bolu’da gerçekleşen yangınlara yönelik müdahale çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Hava ve Karada Etkin Müdahale

Son iki gün içerisinde, yangın söndürme işlemleri için hava araçlarıyla toplam 2134 sorti gerçekleştirilmiş ve bu süreçte 7662 ton su atılmıştır. Yetkililer, yangınla mücadelenin devam edeceğini ve gereken her türlü önlemin alındığını ifade etmiştir.

Toplumun Destekleri

Yangın bölgelerinde can ve mal kaybını önlemek için karada da çeşitli ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Toplumun desteği ve dayanışması ile yangınların kontrol altına alınması hedefleniyor.