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Türkiye'nin Yeni Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete'de Yayınlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeni büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de duyuruldu.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 00:38
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 00:38
Türkiye'nin Yeni Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete'de Yayınlandı

Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete'de Duyuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla, Türkiye’nin yurtdışındaki önemli temsilciliklerinde yeni atamalar yapıldı.

Pretorya Büyükelçiliğine Yeni Atama

Buna göre, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği'ne, Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç atandı.

Freetown ve Juba Büyükelçiliği Atamaları

Ayrıca, Türkiye'nin Freetown Büyükelçiliği'ne Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Burak Rende, Juba Büyükelçiliği'ne ise Protokol Genel Müdür Yardımcısı Metin Ergin atandı.

Belgrad Büyükelçiliği'nde Yeni İsim

Son olarak, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği görevine de İkili İlişkiler Genel Müdürü İlhan Saygılı atandı.

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