Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Destek Verdi

Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel, Anadolu Ajansı'nın (AA) geleneksel olarak düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu yıl, çeşitli kategorilerdeki fotoğrafların yarıştığı etkinlik, sanatı ve yaratıcılığı teşvik etmek amacıyla önemli bir platform sunuyor.

Etkinlikteki Amacın Önemi

AA'nın 'Yılın Kareleri' oylaması, fotoğraf sanatını ve basın yayıncılık alanındaki başarıları kutlamak amacıyla her yıl düzenlenmektedir. Büyükelçi Sunel, bu tarz etkinliklerin toplumsal bilinç oluşturma ve kültürel dikkat çekme açısından önemli olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Sunel'in Katılımı

Sürecin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla, Sunel etkinliğe katılım göstererek Anadolu Ajansı'nın çalışmalarını destekledi. Oylama süreci, halkın katılımıyla en iyi fotoğrafların belirlenmesine yöneliktir.

Bu tür etkinliklerin, hem medya sektörünün gelişimine katkıda bulunduğu hem de farklı kültürlerin etkileşimini sağladığı önemli bir fırsat sunduğu ifade edildi.

Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.