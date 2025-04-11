Türkiye'nin Yeni İnsansız Kara Araçları 'Fedaileri' Göreve Başladı

Türkiye Savunma Sanayisinde Yeni Bir Dönem: 'Fedailer'

Best Grup Savunma Sanayii tarafından geliştirilen iki farklı insansız kara aracı, FEDAİ-1 ve FEDAİ-2, Türk güvenlik güçlerinin envanterine katıldı. Bu araçlar, insansız hava araçlarının savaş alanındaki başarısından ilham alınarak tasarlandı.

İnsan Kaybını Azaltmada Etkili Çözümler

İnsansız kara araçları, asimetrik savaş koşullarında görev yaparak personel kayıplarını azaltma potansiyeline sahip. FEDAİ-1, 400 kilogram ağırlığı ve 600 kilogram yük çekme kapasitesi ile dikkat çekerken; FEDAİ-2 ise 900 kilogram ağırlığı ve 1000 kilogram yük taşıma kapasitesi sunuyor.

FEDAİ-1, saatte 5 kilometre hızla görev yaparken, yüzde 30 yan, yüzde 40 dik eğim geçebiliyor. Uzaktan kumanda ile 300-1000 metre mesafeden kullanılabilen FEDAİ-1, çeşitli faydalı yüklerle donatılabiliyor. Diğer yandan, FEDAİ-2, saatte 17 kilometre hızla hareket edebiliyor ve 600 milimetre hendek geçebilme yeteneğine sahip.

Gelişim Sürecinde İnovasyon

Best Grup Genel Müdürü Caner Buğday, AA muhabirine verdiği mülakatta, uzaktan kumandalı araçlar konusundaki tecrübelerini ve ülkenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bu projelere yöneldiklerini belirtti. 2015 yılında başlayarak 2020’de insansız kara araçları faaliyetlerine geçiş yaptıklarını vurgulayan Buğday, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteğiyle geliştirmelerin hızlandığını ifade etti.

Ürünlerinin AR-GE ve ÜR-GE süreçleri ile oluşturulduğunu kaydeden Buğday, güvenlik güçlerinin envanterinde modern ve özgün sistemlerin bulunmasının önemine dikkat çekti. “İnsansız kara araçlarının modern askeri taktiklerde vazgeçilmez bir yere sahip olabileceğine inanıyoruz” şeklinde ekledi.

SSB'nin Rolü ve Gelecek Vizyonu

SSB'nin insansız sistem projelerine verdiği destekten memnuniyet duyduklarını belirten Buğday, mevcut kabiliyetlerini geliştirerek görev almayı sürdüreceklerini ifade etti. Böylece, dünyadaki insansız platformların artışıyla birlikte Türkiye'nin de bu alanda güçlü konumunu sürdürmesi hedefleniyor.

Best Grup Savunma Sanayii tarafından geliştirilen paletli insansız kara aracı FEDAİ-1 ve tekerlekli insansız kara aracı FEDAİ-2 (fotoğrafta) iki farklı kullanıcının hizmetine sunuldu. Uzaktan komutalı silah sistemi ile tehditlere karşı caydırıcılık sağlayan insansız kara araçları, ayrıca yük sepeti, kısa menzilli gözetleme sistemi, uzun menzilli gözetleme sistemi ve sedye gibi faydalı yüklerle görev yapabiliyor.

Best Grup Savunma Sanayii tarafından geliştirilen paletli insansız kara aracı FEDAİ-1 ve tekerlekli insansız kara aracı FEDAİ-2 (fotoğrafta) iki farklı kullanıcının hizmetine sunuldu. Uzaktan komutalı silah sistemi ile tehditlere karşı caydırıcılık sağlayan insansız kara araçları, ayrıca yük sepeti, kısa menzilli gözetleme sistemi, uzun menzilli gözetleme sistemi ve sedye gibi faydalı yüklerle görev yapabiliyor.