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Türkiye'nin Yeni Lefkoşa Büyükelçisi Serim, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Güven Mektubunu Sundu

Büyükelçi Yasin Ekrem Serim, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a güven mektubunu sunarak yeni görevine başladı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 19:12
Türkiye'nin Yeni Lefkoşa Büyükelçisi Serim, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Güven Mektubunu Sundu

Türkiye'nin Yeni Büyükelçisi KKTC'de

Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a güven mektubunu sundu.

Resmi Törenle Karşılandılar

Büyükelçi Serim, Cumhurbaşkanlığı binasında gerçekleştirilen askeri törenle karşılandı. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Güven Mektubu Sunumu

Büyükelçi Serim, Cumhurbaşkanı Tatar ile beraber KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil ile birlikte güven mektubunu sundu.

Tatar'dan Başarı Dilekleri

Cumhurbaşkanı Tatar, Serim'i KKTC'de görmekten memnuniyetini ifade ederek yeni görevinde başarılar diledi. Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin KKTC'nin haklarını her alanda koruyacağını vurguladı.

Serim'in Mesajı

Büyükelçi Serim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileterek, KKTC'nin hak ve menfaatleri için çalışacağını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin Lefkoşa'daki 16. Büyükelçisi olmaktan duyduğu onuru ifade etti.

Anıt Ziyareti

Güven mektubunu sunduktan sonra, Serim, Lefkoşa'da bulunan önemli anıtları ziyaret etti. Sırasıyla Atatürk Anıtı, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarlarına çelenk bıraktı ve anıt özel defterlerini imzaladı.

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