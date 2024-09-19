Türkiye'nin Yeni Zagreb Büyükelçisi Erpulat Altuntaş Güven Mektubunu Sundu

Türkiye'nin Yeni Büyükelçisi Hırvatistan'da Göreve Başladı

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği'nde önemli bir gelişme yaşandı. Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'e güven mektubunu sundu. Bu tören, yeni büyükelçinin göreve resmi olarak başlaması anlamına geliyor.

Resmi Teyit ve Görevlendirme Süreci

Erpulat Altuntaş, sosyal medya platformlarından yapılan duyuruda, güven mektubunun sunulduğunu bildirdi. Böylece Türkiye'nin Hırvatistan'daki diplomatik temsilciliğinde yeni bir dönem başlamış oldu.

Daha Önceki Görevleri

Yeni Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığı'nda Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürü olarak görev yapmış ve bu tecrübesiyle diplomasi alanında önemli birikim kazanmıştır.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'e güven mektubunu sundu.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'e güven mektubunu sundu.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'e güven mektubunu sundu.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Hayriye Nurdan Erpulat Altuntaş, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic'e güven mektubunu sundu.