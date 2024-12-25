DOLAR
35,2 0%
EURO
36,64 0,16%
ALTIN
2.963,67 -0,18%
BITCOIN
3.444.342,35 -0,57%

Türkiye'nin Yenilikçi Teknolojileri İhracat İçin Hazırlanıyor

INFINIA, Türk mühendislerinin geliştirdiği teknolojileri ile 2025 yılında büyük ihracat başarıları hedefliyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 14:51
Türkiye'nin Yenilikçi Teknolojileri İhracat İçin Hazırlanıyor

Türkiye'nin Yenilikçi Teknolojileri İhracat İçin Hazırlanıyor

INFINIA, savunma sanayisinde elde ettiği başarılarını sivil alanlara taşıyarak ihracatı artırmayı hedefliyor. Taşınabilir siber güvenlik cihazından uzay merkezine kadar geniş bir yelpazede projelerle 2025 yılına damga vuracak.

Büyük Projeler ve İnovatif Çözümler

INFINIA Üst Yöneticisi Tugay Güzel, şirketin bugüne kadar 400’den fazla başarılı projeye imza attığını belirtti. Savunma, uzay, denizcilik, konaklama, reklam ve IoT sektörlerinde kullanıma hazır çözümler sunan firma, gelecek yıl ihracat alanında da önemli başarılara ulaşmayı planlıyor.

ODTÜ ile Yenilikçi İşbirliği

Güzel, ODTÜ ile işbirliği içerisinde yürütülen projelere de değinerek, kampüste kurulacak cihazlar sayesinde veri toplanacağını ve bu verilerin çeşitli kazanımlara dönüşeceğini ifade etti. Ayrıca, Türkmenistan Kara Kuvvetleri için sanal gerçeklik destekli askeri eğitim alanı projeleri hayata geçirildi.

Enerji Yönetiminde Devrim

Türkiye’nin ilk milli ultrasonik tekne altı temizleme cihazı MARISONIA, yurt içinde ve dışında 1000’e yakın satış rakamına ulaştı. Ayrıca, otellerde enerji tüketimini optimize etmek amacıyla tasarlanan Hems çözümü de büyük ilgi görüyor.

Taşınabilir Siber Güvenlik Çözümü

Tugay Güzel, Portable Data Guard adlı taşınabilir siber güvenlik cihazının doğal afetler sırasında kritik verilerin güvenli bir şekilde yedeklenmesini sağladığını söyledi. Bu yenilikçi cihaz, yedekleme işlemini otomatik olarak başlatabilme özelliği ile dikkat çekiyor.

İnsansız Banka Şubesi Geliyor

QNB işbirliğiyle Katar'da hayata geçirilecek insansız banka şubesinde yapay zeka tabanlı teknolojiler yer alacak. 2025 yılında açılması planlanan bu şubede robotlar, hizmet sağlayacak.

Türk Hava Yolları ise havaalanlarında yeni deneyim alanları oluşturmayı sürdürecek. INFINIA'nın bu projeleri, Türkiye'nin başta MENA ülkeleri olmak üzere dünya genelindeki teknolojik atılımlarını güçlendirecek.

Savunma sanayisinde gelişen yetenekleri sivil alanda çözümlere dönüştüren INFINIA, çanta...

Savunma sanayisinde gelişen yetenekleri sivil alanda çözümlere dönüştüren INFINIA, çanta formundaki taşınabilir siber güvenlik cihazı, uzay merkezi, insansız banka şubesi ve ultrasonik tekne altı temizleme cihazı ile 2025 yılında ihracat başarılarına imza atacak. INFINIA Üst Yöneticisi Tugay Güzel (ortada) ve Yönetim Kurulu Üyeleri Berker Yaşar (sağ 2), Umut Yıldız (solda), Serdar Bilecen (sol 2), Tunç Batum (sağda) basın mensuplarıyla bir araya gelip 2024 yılını değerlendirip 2025 yılında hayata geçecek projelere ilişkin bilgiler verdi.

Savunma sanayisinde gelişen yetenekleri sivil alanda çözümlere dönüştüren INFINIA, çanta...

Savunma sanayisinde gelişen yetenekleri sivil alanda çözümlere dönüştüren INFINIA, çanta formundaki taşınabilir siber güvenlik cihazı, uzay merkezi, insansız banka şubesi ve ultrasonik tekne altı temizleme cihazı ile 2025 yılında ihracat başarılarına imza atacak. INFINIA Üst Yöneticisi Tugay Güzel (ortada) ve Yönetim Kurulu Üyeleri Berker Yaşar (sağ 2), Umut Yıldız (solda), Serdar Bilecen (sol 2), Tunç Batum (sağda) basın mensuplarıyla bir araya gelip 2024 yılını değerlendirip 2025 yılında hayata geçecek projelere ilişkin bilgiler verdi.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Paşinyan'dan Kazakistan'daki Uçak Kazası İçin Taziye
2
Alanya'da Uyuşturucu Operasyonu: 700 Gram Eroin Ele Geçirildi
3
Balıkesir'de Cüneyt Çayı'nda Mahsur Kalan 2 Kişi Kurtarıldı
4
MHP, 'Sinema Yeşilçam' Kitabını Tanıttı
5
Ordu'da Zabıta Memuruna İdari Soruşturma: Pandemi Dönemi Tartışması
6
Azerbaycan, Kazakistan Uçak Kazası Nedeniyle 1 Günlük Milli Yas İlan Etti
7
CHP MYK, Asgari Ücret Gündemiyle Olağanüstü Toplandı

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek