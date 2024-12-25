Türkiye'nin Yenilikçi Teknolojileri İhracat İçin Hazırlanıyor

INFINIA, savunma sanayisinde elde ettiği başarılarını sivil alanlara taşıyarak ihracatı artırmayı hedefliyor. Taşınabilir siber güvenlik cihazından uzay merkezine kadar geniş bir yelpazede projelerle 2025 yılına damga vuracak.

Büyük Projeler ve İnovatif Çözümler

INFINIA Üst Yöneticisi Tugay Güzel, şirketin bugüne kadar 400’den fazla başarılı projeye imza attığını belirtti. Savunma, uzay, denizcilik, konaklama, reklam ve IoT sektörlerinde kullanıma hazır çözümler sunan firma, gelecek yıl ihracat alanında da önemli başarılara ulaşmayı planlıyor.

ODTÜ ile Yenilikçi İşbirliği

Güzel, ODTÜ ile işbirliği içerisinde yürütülen projelere de değinerek, kampüste kurulacak cihazlar sayesinde veri toplanacağını ve bu verilerin çeşitli kazanımlara dönüşeceğini ifade etti. Ayrıca, Türkmenistan Kara Kuvvetleri için sanal gerçeklik destekli askeri eğitim alanı projeleri hayata geçirildi.

Enerji Yönetiminde Devrim

Türkiye’nin ilk milli ultrasonik tekne altı temizleme cihazı MARISONIA, yurt içinde ve dışında 1000’e yakın satış rakamına ulaştı. Ayrıca, otellerde enerji tüketimini optimize etmek amacıyla tasarlanan Hems çözümü de büyük ilgi görüyor.

Taşınabilir Siber Güvenlik Çözümü

Tugay Güzel, Portable Data Guard adlı taşınabilir siber güvenlik cihazının doğal afetler sırasında kritik verilerin güvenli bir şekilde yedeklenmesini sağladığını söyledi. Bu yenilikçi cihaz, yedekleme işlemini otomatik olarak başlatabilme özelliği ile dikkat çekiyor.

İnsansız Banka Şubesi Geliyor

QNB işbirliğiyle Katar'da hayata geçirilecek insansız banka şubesinde yapay zeka tabanlı teknolojiler yer alacak. 2025 yılında açılması planlanan bu şubede robotlar, hizmet sağlayacak.

Türk Hava Yolları ise havaalanlarında yeni deneyim alanları oluşturmayı sürdürecek. INFINIA'nın bu projeleri, Türkiye'nin başta MENA ülkeleri olmak üzere dünya genelindeki teknolojik atılımlarını güçlendirecek.

Savunma sanayisinde gelişen yetenekleri sivil alanda çözümlere dönüştüren INFINIA, çanta formundaki taşınabilir siber güvenlik cihazı, uzay merkezi, insansız banka şubesi ve ultrasonik tekne altı temizleme cihazı ile 2025 yılında ihracat başarılarına imza atacak. INFINIA Üst Yöneticisi Tugay Güzel (ortada) ve Yönetim Kurulu Üyeleri Berker Yaşar (sağ 2), Umut Yıldız (solda), Serdar Bilecen (sol 2), Tunç Batum (sağda) basın mensuplarıyla bir araya gelip 2024 yılını değerlendirip 2025 yılında hayata geçecek projelere ilişkin bilgiler verdi.

Savunma sanayisinde gelişen yetenekleri sivil alanda çözümlere dönüştüren INFINIA, çanta formundaki taşınabilir siber güvenlik cihazı, uzay merkezi, insansız banka şubesi ve ultrasonik tekne altı temizleme cihazı ile 2025 yılında ihracat başarılarına imza atacak. INFINIA Üst Yöneticisi Tugay Güzel (ortada) ve Yönetim Kurulu Üyeleri Berker Yaşar (sağ 2), Umut Yıldız (solda), Serdar Bilecen (sol 2), Tunç Batum (sağda) basın mensuplarıyla bir araya gelip 2024 yılını değerlendirip 2025 yılında hayata geçecek projelere ilişkin bilgiler verdi.