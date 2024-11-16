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Türkiye'nin Yeşil Dönüşümüne SoGreen Desteği

Sanayi Bakanı Kacır, SoGreen Projesi ile Türkiye genelinde kadın ve genç girişimcileri içeren yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlanacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 12:08
Türkiye'nin Yeşil Dönüşümüne SoGreen Desteği

Türkiye'nin Yeşil Dönüşüm Seferberliğine "SoGreen" Desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası işbirliğiyle hazırlanan 400 milyon dolar bütçeli "Sosyal Olarak Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi" ile Türkiye genelinde yeşil dönüşüm çalışmalarına destek sunduklarını açıkladı.

Kapsayıcı Yeşil Dönüşüm Amaçlanıyor

Bakan Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, proje ile 81 ilde kadın, genç girişimciler ve KOBİ’lere yönelik kapsayıcı yeşil dönüşüm çalışmalarının desteklenmesi hedeflendiğini belirtti. Kacır, "Yerel Kalkınma Hamlesi" vizyonuyla, 26 kalkınma ajansı aracılığıyla yürütülecek projelerin yeni istihdam alanları oluşturacağını ve Türkiye genelinde sosyal refahı artıracağını vurguladı.

Proje Kapsamı ve Hedefler

SoGreen Projesi kapsamında, 1810 KOBİ, 1150 mikro girişimci ve 2000 kadın ve genç girişimciye ulaşılması planlanmaktadır. Projenin infografiğinde "Yeşil Gelecek İçin Sosyal Kapsayıcılık" vurgusu dikkat çekmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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