Türkiye'nin Yüksek Teknoloji Hamlesi: HIT-30 Programı Tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplumun teknoloji alanındaki önemli gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Yüksek Teknoloji Teşvik Programı tanıtım toplantısında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Bugün ilan ettiğimiz bu 6 çağrı ile önemi gittikçe artan teknoloji alanlarında kalkınma yolculuğumuza büyük katkı sağlayacak en az 20 milyar dolarlık özel sektör yatırımını ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz," dedi.

HIT-30 Programı Nedir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, HIT-30 Programı'nın yüksek teknoloji yatırımlarına yönelik önemli bir destek mekanizması olacağı vurgulandı. Erdoğan, "HIT-30 Programı ile vergi teşvikleri ve hibe desteklerinden oluşan toplam 30 milyar dolarlık kaynağı yüksek teknoloji yatırımlarına yönlendireceğiz," ifadelerini kullandı.

Yatırımların Ana Alanları

Program çerçevesinde odaklanılan bölgeler arasında yarı iletkenler, mobilite, yeşil enerji ve dijital teknolojiler yer alacak. Erdoğan, "Bu yatırımların başlıca nitelikleri arasında yeni teknolojilere odaklanma, ekonomik ölçek, teknik yetkinlik ve teknolojik kazanım yer alıyor. Bu kriterlere göre destek sunacağız," şeklinde konuştu.

Öne Çıkan Çağrılar

HIT-30 Programı kapsamında kamuoyuna açıklanan ilk 6 çağrı arasında elektrikli araçlar ve çip teknolojileri önemli bir yer taşıyor. Erdoğan, elektrikli araçlar projesi için 5 milyar dolarlık bir teşvik paketi sunacaklarını ve yıllık 1 milyon adet üretim hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, çip üretim kapasitesini artırmak için de 5 milyar dolarlık hibe desteği sunulacak.

Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Toplantıda ayrıca, yeşil enerji yatırımlarının da önemli bir odak alanı olacağını kaydeden Erdoğan, "Güneş enerjisi için 15 gigavatlık bir kapasite inşası hedefliyoruz. Bu amaçla 2,5 milyar dolarlık bir hibe desteği sağlayacağız," dedi. Rüzgar enerjisine yönelik de toplamda 1,7 milyar dolarlık bir fon ayrıldığını duyurdu.

Programın Geleceği

Erdoğan son olarak, program dahilinde hiper ölçekli veri merkezleri ve biyoteknolojik ilaçlar gibi alanlara yönelik yeni çağrıların kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi. Tüm yatırımcıları HIT-30 Programı'nda yer almaya davet etti.

Tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve diğer yetkililer, programa katkı sunan firmaların temsilcilerine teşekkür belgeleri verdi. Ayrıca, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de etkinlikte yer aldı.