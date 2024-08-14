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Türkiye'nin Yunanistan'a Yangınla Mücadele Desteği

Türkiye, Yunanistan'a yangınla mücadelede hava araçları gönderdi. Ekip göreve başladı ve yangına müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 09:31
Türkiye'nin Yunanistan'a Yangınla Mücadele Desteği

Türkiye'nin Yangınla Mücadele Desteği

Türkiye, Yunanistan’a yangınla mücadelede hava araçları göndererek destek olmaya başladı. Bu hava araçları, yangına müdahale çalışmaları için faaliyete geçti.

Hava Araçları Yolda

Yunanistan’a ulaşan ekipte, Kaptan Pilot Alper Gider’in açıklamalarına göre, Orman Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan iki AT-802F Fireboss amfibik uçağı ve bir T-70 helikopter, dün sabah Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı’ndan Tatoi Askeri Havaalanı’na intikal etti.

Görev Başladı

Uçaklar, gerekli koordinasyon çalışmaları ve brifinglerin tamamlanmasının ardından hemen göreve başladı. Gider, bu uçakların Türk halkının öz kaynaklarıyla tedarik edildiğini belirtti ve “Uçakların kuyruklarında Türk bayrağı var. Yunanistan gibi bir Avrupa ülkesinde bayrağımızı dalgalandırmak benim için çok önemli.” ifadelerini kullandı.

Yangına Hızlı Müdahale

Gider, bu uçakların en dikkat çekici özelliklerinden birinin yangın sahasına çok hızlı ulaşabilmeleri olduğunu vurgulayarak, yangın ihbarı sonrası en geç 20 dakika içinde uçuş yaptıklarını aktardı.

Yangın Durumu ve İlişkiler

Yangınların büyük çoğunluğunun dikkatsizlikten kaynaklandığını dile getiren Gider, mevcut yangının kontrol altına alındığını, ancak yeni tütün bölgelerinin sürekli olarak ortaya çıktığını belirtti. Ayrıca, Türkiye ve Yunanistan arasındaki yardımlaşmanın, iki ülke ilişkilerine olumlu yönde etki edeceğine inandığını ifade etti. Gider, "Felaket durumlarında insani değerler ön plana çıkarak, geçmişteki siyasi gerginliklerin geride kalmasına yardımcı oluyor." dedi.

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