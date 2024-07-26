Türkiye, Organ Naklinde Dünyanın İlk 5 Ülkesi Arasında

Malatya'da Önemli Organ Nakli Etkinliği

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Malatya'daki organ nakli etkinliğine çevrim içi katılarak Türkiye'nin başarısını vurguladı.

Türkiye'nin Nakil Başarısı

Bakan Memişoğlu, 76 böbrek, 52 karaciğer, 15 kalp ve 2 akciğer nakil merkezi ile yılda ortalama 5 bin organ nakli gerçekleştirdiklerini belirtti. Türkiye'nin bu alandaki yeteneği, ülkeyi dünya çapında ilk 5'e taşıdığını açıkladı.

Organ Nakli Altyapısı ve Hedefler

Memişoğlu, Malatya'da gelişmiş bir karaciğer nakli enstitüsü kurulduğunu vurguladı ve kadavradan organ naklinin artırılmasının, sağlık sisteminin en önemli marka değerlerinden biri olduğu ifade etti. "2024-2028 stratejik planımız, kadavradan organ nakli konusunda büyük gelişim sağlamayı hedefliyor," dedi.

Toplum Bilincinin Önemi

Bakan, toplumun kadavradan organ naklini sahiplenmesinin önemine dikkat çekti. Organ bağışçılarının ve yakınlarının fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti: "İyiliklerin en büyüğünü yapan organ bağışçılarımıza minnettarız."

İnönü Üniversitesi'nden Önemli Açıklamalar

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, kongrenin temasının çapraz karaciğer nakli olduğunu ve üniversitelerinin bu alanda önemli bir başarı elde ettiğini belirtti. Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ise verdikleri sağlık hizmetlerini anlattı.

Bilim Dünyasına Teşekkür

Türk Alman Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yaşar Birgin, Almanya Büyükelçiliği’nden çeşitli yetkililer etkinlikte birbirlerine selam verdiler. Kızılay, Boston College'da görev yapan Türk bilim insanlarına fahri doktora belgelerini takdim etti.

İyileşen Hastalarla Birlikte

Etkinlik sonunda, Prof. Dr. Sezai Yılmaz, gerçekleştirilen 7'li çapraz karaciğer nakli ile hayata tutunan hastalarla bir araya gelerek fotoğraf çekildi.

Malatya İnönü Üniversitenin ev sahipliğinde Alman Giesssen Üniversitesi işbirliğinde Turgut Özal Tıp Merkezi Kongre ve Kültür Merkezi'nde organ nakline ilişkin program düzenlendi. Almanya Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Albay Frank Kammerer, konuşma yaptı.

Malatya İnönü Üniversitenin ev sahipliğinde Alman Giesssen Üniversitesi işbirliğinde Turgut Özal Tıp Merkezi Kongre ve Kültür Merkezi'nde organ nakline ilişkin program düzenlendi. Almanya Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Albay Frank Kammerer, konuşma yaptı.

Malatya İnönü Üniversitenin ev sahipliğinde Alman Giesssen Üniversitesi işbirliğinde Turgut Özal Tıp Merkezi Kongre ve Kültür Merkezi'nde organ nakline ilişkin program düzenlendi. Almanya Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Albay Frank Kammerer, konuşma yaptı.

Malatya İnönü Üniversitenin ev sahipliğinde Alman Giesssen Üniversitesi işbirliğinde Turgut Özal Tıp Merkezi Kongre ve Kültür Merkezi'nde organ nakline ilişkin program düzenlendi. Almanya Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Albay Frank Kammerer, konuşma yaptı.