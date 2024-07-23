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Türkiye, Orman Yangınlarıyla Mücadelede Güçlü Birfilo Oluşturdu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, Türkiye'nin orman yangınlarına karşı güçlü bir mücadele yürüttüğünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 11:07
Türkiye, Orman Yangınlarıyla Mücadelede Güçlü Birfilo Oluşturdu

Orman Yangınlarıyla Mücadelede Türkiye'nin Yenilikçi Yaklaşımı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, iklim değişikliği sebebiyle artan orman yangınlarının Türkiye'nin dikkate değer çabalarıyla kontrol altına alındığını belirtti. Polat, Türkiye'nin dünya çapında sayılı ülkelerden biri haline geldiğini ifade etti.

Yangın Öncesi ve Sonrası Taktikler

Polat, "Yangınlardan önce, yangın esnasında ve yangın sonrası olmak üzere 3 ana kategoride çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanı sıra, vatandaşların yangın konusunda bilinçlendirilmesi de önemli" dedi. Ayrıca, ormanlık alanlarda patlayıcı unsurların giderilmesine yönelik önlemlerin de alındığını belirtti.

Dijital Teknolojilerle Desteklenen Hava Filosu

Türkiye'nin hava gücünün güçlendiğini kaydeden Polat, "İnsansız Hava Araçları (İHA) kullanarak yangınları anında tespit edebiliyoruz" açıklamasında bulundu. Yangın yönetim merkezlerine bilgi ulaştığında, hem hava hem de kara unsurlarının hızlı bir şekilde hareket geçtiğini vurguladı.

Ağaçlandırma Çalışmalarına Önem Veriliyor

Zarar gören alanların kısa sürede ağaçlandırıldığını aktaran Polat, "Yanan alanlar bir yıl içinde fidanlarla buluşturuluyor. Yasa gereği, bu alanlarda başka bir faaliyet yapılamıyor" dedi. Ayrıca, iklim krizi nedeniyle yangınların artış göstermesinin önüne geçmek için sürekli eğitim çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Uluslararası İş Birliği ve Eğitim

Polat, Türkiye'deki yangın eğitim merkezinin uluslararası standartlarda olduğunu ve bu merkezde başka ülkelere de eğitim verildiğini sözlerine ekledi. Ormanların herkesin ortak varlığı olduğuna dikkat çeken Polat, ormanların korunmasının önemini vurguladı.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla yapılan mücadelede ulaştığı seviye, hem ulusal hem de uluslararası alanda büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor.

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