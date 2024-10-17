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Türkiye Otomotiv Sektöründe Rekor Üretim ve Satış Rakamları

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin otomotiv sektöründe önemli gelişmeleri ve düzenlemeleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 12:27
Türkiye Otomotiv Sektöründe Rekor Üretim ve Satış Rakamları

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Önemli Açıklamalar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç'u ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki başarıları ve geçtiğimiz yıl elde edilen rekorlar hakkında bilgi vererek, geçen yıl 1 milyon 468 bin 393 motorlu araç üretildiğini, bu sayede Avrupa'da 4. sıraya yükseldiklerini belirtti.

Otomotiv Satışları ve Büyüme Verileri

Bakan Bolat, 2002 yılı itibarıyla otomotiv sektöründeki satışların yalnızca 168 bin 732 adet olduğunu ve geçen yıl bu rakamın 1 milyon 284 bin araç seviyesine çıktığını ifade etti. Bu, sektörde 8 katı bir büyümeye denk geliyor.

Ağır ve Hafif Ticari Araç Pazarındaki Gelişmeler

Bakan, hafif ticari araç satışlarının da 2002'de 63 bin 822 iken, bu rakamın geçen yıl 265 bin 294 adede yükseldiğini belirtirken, ağır ticari araç satışlarının da 51 bin 317 adede ulaştığını vurguladı.

İhracat ve Yerli Üretim

Türkiye’nin toplam otomotiv ihracatının 2002'de 257 bin 775 araç olduğunu, bunun 4 katı artışla 2023’te 1 milyon 18 bin 247 araca ulaştığını dile getiren Bakan Bolat, otomotiv sektöründe elde edilen ihracat gelirinin 35 milyar dolar olduğunu ifadeleriyle destekledi.

Düzenlemeler ve Ceza Uygulamaları

Bakan, sektördeki uygunsuzluklara karşı alınan tedbirlerden de bahsederek, 649 otomotiv işletmesine 400 milyon lira ceza uygulandığını, dijital fiyat manipülasyonlarına karşı Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS)'nin devreye alındığını vurguladı.

Son olarak, ikinci el araçların güvenli ödeme sistemine geçişinin sağlandığını ve böylece otomotiv piyasasında fiyat düşüşlerinin yaşandığını belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç'u...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç'u federasyon merkezinde ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç'u...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç'u federasyon merkezinde ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç'u...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç'u federasyon merkezinde ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç'u...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç'u federasyon merkezinde ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç'u...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç'u federasyon merkezinde ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç'u...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç'u federasyon merkezinde ziyaret etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç'u...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç'u federasyon merkezinde ziyaret etti.

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