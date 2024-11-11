Türkiye-Özbekistan Kültür Karma Komisyonu İlk Toplantısını Semerkand’da Gerçekleştirdi

Kültür İşbirliği için İlk Adım Semerkand’da Atıldı

Türkiye-Özbekistan kültür karma komisyonunun ilk toplantısı, tarihi Semerkand şehrinde gerçekleştirildi. Bu önemli buluşmaya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ile Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı Muradcan Macidov başkanlık etti.

Kültürel Mirasın Korunması ve Ortak Projeler

Toplantıda, iki ülke arasındaki kültür ve sanat alanındaki işbirliklerinin geliştirilmesi, kültürel mirasın korunması, sanatçı değişim programlarının oluşturulması ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi gibi konular gündeme geldi. Macidov, Türkiye ile Özbekistan arasında kurulan bu komisyonun, kültürel ilişkileri derinleştirerek yeni fırsatlar sunmayı amaçladığını vurguladı.

2025’te Türkiye Kültür Günleri Desteği

Özbekistan’da 2025 yılında Türkiye Kültür Günlerinin düzenleneceğini duyuran Macidov, bu projeye tam destek verdiklerini ve Anadolu Ateşi dans topluluğunun Özbekistan’a düzenleyeceği turneyi de önerdi.

El Yazmaları İçin İşbirliği

Toplantıda ayrıca, Özbekistan’daki büyük öneme sahip el yazması eserlerin tanıtılması amacıyla Türkiye Yazma Eserler Kurumu ile işbirliği yapmak istediklerini belirten Macidov, bu konuda somut adımlar atılmasının da önemli olduğunu ifade etti.

Deneyim Paylaşımı ve Ortak Festivaller

Mumcu, iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin hızla geliştiğini ve bu komisyon toplantılarının bu gelişimi destekleyeceğini kaydetti. Türkiye’de düzenlenen kültür yolu festivallerine Özbekistan’dan katılım sağlanmasının arzulandığını da sözlerine ekledi.

Sonuç Bildirisi İmzalandı

Toplantı sonunda, sinema, edebiyat, müzik ve sahne sanatları gibi alanlarda ortak etkinlikler düzenlenmesine yönelik somut adımların atılmasına ilişkin sonuç bildirisi imzalandı. Bu buluşma, Türkiye-Özbekistan arasındaki kültürel işbirliğinin güçlenmesine önemli bir katkı sağlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye-Özbekistan kültür karma komisyon ilk toplantısı tarihi Semerkant şehrinde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ile Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı Muradcan Macidov’un başkanlıklarında düzenlendi.

Türkiye-Özbekistan kültür karma komisyon ilk toplantısı tarihi Semerkant şehrinde, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ile Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı Muradcan Macidov’un başkanlıklarında düzenlendi.