Türkiye, Pakistan'daki Terör Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Kınama

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde dün gerçekleşen terör saldırısını kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde dün meydana gelen terör saldırısını kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklama ve Taziye

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet ve yaralılara acil şifalar temennisinde bulunuldu. Ayrıca, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Pakistan ile dayanışma içinde olmaya devam edeceği vurgulandı.

Olayın Detayları

Hayber Pahtunhva eyaletinde, Şii Müslümanları taşıyan yolcu minibüslerine düzenlenen silahlı saldırıda 42 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.