DOLAR
34,57 -0,26%
EURO
36,05 0,48%
ALTIN
3.009,07 -1,67%
BITCOIN
3.405.016,97 -0,41%

Türkiye, Pakistan'daki Terör Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki terör saldırısını kınayarak, Türkiye'nin terörle mücadelede Pakistan ile dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 13:03
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 13:03
Türkiye, Pakistan'daki Terör Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Kınama

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde dün gerçekleşen terör saldırısını kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde dün meydana gelen terör saldırısını kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklama ve Taziye

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet ve yaralılara acil şifalar temennisinde bulunuldu. Ayrıca, Türkiye'nin terörle mücadelesinde Pakistan ile dayanışma içinde olmaya devam edeceği vurgulandı.

Olayın Detayları

Hayber Pahtunhva eyaletinde, Şii Müslümanları taşıyan yolcu minibüslerine düzenlenen silahlı saldırıda 42 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Engin Altan Düzyatan ile 'Dünya Varmış' Filminin Gala Gecesi
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Somali Savunma Bakanı Nur'u Ağırladı
3
Hamas: İsrail Gazze'ye Yardımı Engellemekte Israr Ediyor
4
1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu İslam Ülkelerinde Yankı Uyandıracak
5
Perge Antik Kestos Çeşmesi 1800 Yıl Aradan Sonra Su Akıtmaya Başladı
6
Türkiye, Pakistan'daki Terör Saldırısını Kınadı
7
MVM CEEnergy CEO'su Fritsch, Doğal Gazda Yeni Ortaklıkların Önemini Vurguladı

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak