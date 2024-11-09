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Türkiye, Pakistan'daki Terör Saldırısını Şiddetle Kınadı

Türkiye, Ketta şehrindeki terör saldırısını kınarken, Pakistan'a destek mesajı gönderdi.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 12:44
Türkiye, Pakistan'daki Terör Saldırısını Şiddetle Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Ketta şehrinde bulunan tren istasyonuna düzenlenen terör saldırısını "en güçlü şekilde" kınadı.

Bakanlık, Ketta'daki terör saldırısına dair yaptığı yazılı açıklamada olayın ciddiyetine dikkat çekerek, "Bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Pakistan halkına başsağlığı dileyerek, yaralılara da acil şifa temennisinde bulundu.

Açıklamada Türkiye'nin, Pakistan'ı terörle mücadelesinde desteklemeye devam edeceği vurgulandı. Belucistan eyaletinin Ketta şehrinde gerçekleşen saldırı sonrasında ilk belirlemelere göre en az 26 kişi hayatını kaybetti ve 46 kişi yaralandı.

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