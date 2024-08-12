Türkiye-Pakistan İkili Siyasi İstişareleri İslamabad'da Yapıldı

İkili Siyasi İstişareler İslamabad'da

Türkiye-Pakistan ilişkileri, yeni bir adım daha atıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Pakistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Syrus Qazi eş başkanlığında düzenlenen toplantı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirildi.

Gelişmelerin Gözden Geçirilmesi

Toplantı, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de ele alındığı bir platform oldu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bu önemli istişarelerin gerçekleştirildiği duyuruldu.

İkili siyasi görüşmeler, iki ülke arasındaki işbirliğini artırmayı hedefliyor ve gelecekteki ortak projelerin zeminini hazırlıyor.