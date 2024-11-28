Türkiye-Pakistan Savunma İş Birliği: Ramsa Savunma ve HIT'ten Önemli Anlaşma

Türkiye-Pakistan Savunma İş Birliği Güçleniyor

Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluk, savunma sanayisi alanındaki işbirliği ile yeni bir boyut kazandı. Ramsa Savunma, Pakistan'ın tank imalatçısı devlet firması HIT ile toplamda 14 farklı kalemde mutabakat muhtırası ve sözleşme imzaladı.

İhracat Hamlesi ve Yeni İş Birlikleri

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi üyesi olan Ramsa Savunma, yurt dışı faaliyetleri çerçevesinde önemli bir ihracat başarısına imza attı. Ramsa Savunma Genel Müdürü Ramazan Gücükturalı, 2016 yılından bu yana birçok alanda faaliyet gösterdiklerini ve savunma sanayisine yönelik nihai ürün, alt sistem üretimi ve ana sanayi tedarikçiliği yaptıklarını ifade etti.

Şirketin nihai ürünleri arasında insansız hava araçları, insansız kara araçları, yılan robotu ve patlamamış mühimmatları ayrıştıran pençe sistemi gibi yenilikçi ürünler yer alıyor. Gücükturalı, ilk büyük ihracatlarının Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapıldığını, bunu Suudi Arabistan ile yapılan anlaşmaların izlediğini belirtti.

HIT ile Güçlü Bir Ortaklık