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Türkiye-Pakistan Savunma İş Birliği: Ramsa Savunma ve HIT'ten Önemli Anlaşma

Ramsa Savunma ve Pakistan'ın HIT firması arasında 14 kalemde mutabakat sağlandı, Asya'ya yönelik ilk adımlar atıldı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 13:32
Türkiye-Pakistan Savunma İş Birliği: Ramsa Savunma ve HIT'ten Önemli Anlaşma

Türkiye-Pakistan Savunma İş Birliği Güçleniyor

Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluk, savunma sanayisi alanındaki işbirliği ile yeni bir boyut kazandı. Ramsa Savunma, Pakistan'ın tank imalatçısı devlet firması HIT ile toplamda 14 farklı kalemde mutabakat muhtırası ve sözleşme imzaladı.

İhracat Hamlesi ve Yeni İş Birlikleri

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi üyesi olan Ramsa Savunma, yurt dışı faaliyetleri çerçevesinde önemli bir ihracat başarısına imza attı. Ramsa Savunma Genel Müdürü Ramazan Gücükturalı, 2016 yılından bu yana birçok alanda faaliyet gösterdiklerini ve savunma sanayisine yönelik nihai ürün, alt sistem üretimi ve ana sanayi tedarikçiliği yaptıklarını ifade etti.

Şirketin nihai ürünleri arasında insansız hava araçları, insansız kara araçları, yılan robotu ve patlamamış mühimmatları ayrıştıran pençe sistemi gibi yenilikçi ürünler yer alıyor. Gücükturalı, ilk büyük ihracatlarının Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapıldığını, bunu Suudi Arabistan ile yapılan anlaşmaların izlediğini belirtti.

HIT ile Güçlü Bir Ortaklık

Pakistan'daki IDAS Fuarı

TURAL'ın Saha Testleri Başlıyor

Ramsa'nın geliştirdiği TURAL insansız kara aracının Asya üretim aşamasını Pakistan'da başlatmak üzere niyet anlaşması imzalandı. Gücükturalı, ilk sözleşmenin tamamlandığını ve yaklaşık bir hafta içinde transferlerin gerçekleşeceğini duyurdu. İlk sevkiyatların, tank malzemelerinin yedek parçalarıyla başlayacağını ve ileri süreçte ortak üretim aşamasına geçileceğini belirtti.

TURAL-1'in, dünya genelinde kendi segmentinde en donanımlı araç olduğunu vurgulayan Gücükturalı, aracın 4 farklı modülle çalışabilme özelliği taşıdığını ekledi. Ocak ayı sonunda sahada testlere başlanacağını ifade eden Gücükturalı, yerli firmalarla işbirliğine açık olduklarını ve yatırım ortaklığı projeleri için görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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