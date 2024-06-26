Türkiye, Polonya ve Romanya'dan üçlü işbirliği! NATO'nun doğu kanadını güçlendirme kararı

ÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ DEVAM EDİYOR



Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski, Türkiye-Polonya-Romanya arasındaki üçlü işbirliği sürecinin devam edeceğini belirtti. Bu açıklama, Polonya'nın başkenti Varşova'da Helenow Sarayı'nda düzenlenen Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci'nin dördüncü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yapıldı. Toplantıya Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu da katıldı.

Dışişleri Bakanı Sikorski, toplantının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, NATO'nun doğu kanadına yatırım yapılması gerektiği konusunda mutabık kalındığını ifade etti. Sikorski, "NATO'nun doğu kanadına yatırım yapılması gerektiği konusunda hemfikir olduğumuz için çok mutluyum." dedi.



SAMİMİ VE DOSTANE GÖRÜŞMELER

Polonya'nın iki önemli müttefikinin Varşova'da bulunduğunu kaydeden Sikorski, Bakan Fidan ve Odobescu'nun Varşova'ya ilk resmi ziyaretlerinin olduğunu ifade etti. Sikorski, Romanya ve Türkiye ile uzun yıllardır süregelen dostluğun söz konusu olduğunu vurgulayarak, bu dostluk sayesinde görüşmelerin çok samimi ve dostane bir ortamda gerçekleştiğini belirtti.

Toplantıda, bölgesel güvenlik ve savunma konuları detaylı bir şekilde ele alındı. Sikorski, "Görüşmelerde sınamalar, NATO'yu nasıl güçlendirebileceğimiz ve Baltık, Karadeniz ve Akdeniz bölgesindeki güvenliği sağlamak için neler yapabileceğimiz konularını ele aldık." dedi.



UKRAYNA'YA DESTEK VE RUSYA TEHDİDİ

Sikorski, Polonya'nın güvenliği açısından önemli olan konuları da masaya yatırdıklarını belirtti. "Bunlar arasında Ukrayna'ya verilmesi gereken şartsız destek de var. Kremlin'in niyeti konusunda bir netliğe ihtiyacımız var. Rusya'nın kalıcı barışa önem verdiğine inanmak artık imkansızdır. Rusya revizyonist bir ülkedir bunu biliyoruz ve Avrupa'daki barışı inşa ederken Rusya'nın düşmanca tutumlarından vazgeçmeyeceğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

BELARUS VE GÖÇ BASKISI

Sikorski, konuşmasında Belarus tarafından Rusya'nın desteğiyle sınırda oluşturulan göç baskısına da değindi. "Sayın bakanlara, Belarus tarafından Rusya'nın desteğiyle sınırımızda oluşturulan göç baskısıyla her gün mücadele eden Polonyalı askerler ve sınır güvenlik güçlerinin çabalarından bahsettim." dedi.

Polonya'nın ortaklarının mücadele ettiği güvenlik sınamaları ve sorunlarının farkında olduklarını belirten Sikorski, Polonyalı askerlerin hem Türkiye'de hem de Romanya'da bulunduğunu söyledi.



DİPLOMATİK İŞBİRLİĞİ DEVAM EDECEK

Görüşmelerde, Brüksel'de NATO'da ve Viyana'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatında (AGİT) bulunan elçilikler düzeyinde işbirliğinin sürdürüleceği konusunda da mutabık kalındığını vurgulayan Sikorski, "Üçlü istişare düzeyinde bu işbirliğine devam etme konusunda da mutabık kaldık." dedi.

Sikorski, konuşmasının ardından NATO Genel Sekreterliğine atanan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'den beklentilerinin ne olduğunun sorulması üzerine de "Biz onun dostuyuz. Biz oyumuzu ona verdik. (Jens) Stoltenberg'in politikasını çok iyi şekilde sürdüreceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

