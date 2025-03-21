Türkiye, Rusya-Ukrayna Barış Görüşmelerine Destek Veriyor

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Barış Mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Ateşkes Görüşmelerine Destek

Fidan, Rusya-Ukrayna savaşında devam eden ateşkes görüşmelerinin ABD öncülüğünde gerçekleştirildiğini belirterek, "Biz Türkiye olarak hem ateşkese hem de kapsamlı barış görüşmelerine destek vereceğiz" dedi.

Barış İçin Ortak Pozisyon

Bakan Fidan, Türkiye'nin savaşın başlamasından bu yana barış kampında yer aldığını hatırlattı. Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan ölüm ve yıkımlara dikkat çeken Fidan, bu durumun sona erdirilmesi yönünde Macaristan ile uluslararası platformlarda ortak bir pozisyon benimsediklerini ifade etti.

Yeni Gelişmelere Umut Verici Bakış

Fidan, yeni Amerikan yönetiminin barış ve ateşkes gündemini ilerletmelerinin sevindirici olduğunu vurguladı. "Umarız en kısa sürede kalıcı ateşkese ulaşırlar" diyerek, mevcut durumun hızla değişebileceğini belirtmiştir.

Güvenlik Garantileri ve Gelecek Adımlar

Bakan Fidan, geçici ateşkes konusunda mutabakat sağlanan bazı konuların mevcut olduğunu ifade etti. Ayrıca, barışın nasıl sağlanacağı ve güvenlik garantilerinin neler olacağı üzerine tartışmaların sürdüğünü dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı çevrim içi görüşmelerle bu süreçlerin takip edildiğini de sözlerine ekledi.

"Türkiye olarak, her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" diyerek, ülkenin barış politikalarına olan inancını vurguladı.

Bir sonraki çevrim içi görüşmenin Avrupalı liderler ile gerçekleşeceği de duyuruldu. Barış için atılacak adımların sürecinin devam ettiği belirtildi.

(Sürecek)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Fidan ve Szijjarto ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Fidan ve Szijjarto ortak basın toplantısı düzenledi.