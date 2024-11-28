Türkiye, Sağlık Hizmetlerinde Büyük Dönüşüm Gerçekleştiriyor

Bakan Işıkhan'dan Güçlü Mesajlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Müslüman Sağlık Toplulukları 9. Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma yönünde son 22 yılda büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiğini belirtti.

Kongre Detayları

Ankara'da düzenlenen bu önemli kongre, Dünya İslam Sağlık Birliği ile HAK-İŞ Konfederasyonu iş birliği ve Öz Sağlık-İş Sendikası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bakan Işıkhan, sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm arayışının, Müslüman coğrafyaların dayanışmasını güçlendirecek önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Sağlık Reformları ve Vizyon

Işıkhan, Genel Sağlık Sigortası gibi en önemli sağlık reformlarının yanı sıra, yerli ilaç üretiminin teşvik edilmesiyle dışa bağımlılığın da azaltıldığını belirtti. Ayrıca, Kovid-19 sürecinde Türkiye'nin dünya çapında kendi solunum cihazı ve aşı üretme kabiliyetini geliştirdiğini hatırlattı.

Uluslararası Dayanışmanın Önemi

Türkiye'nin yalnızca kendi vatandaşlarına değil, tüm dünya genelindeki hastalara da şifa sunduğunu ifade eden Işıkhan, sağlıkta insanı merkeze alan bir yaklaşımla iş sağlığı ve güvenliği alanındaki çalışmaları sürdüreceklerini belirtti. Ayrıca, Gazze'deki kardeşlerini anarak, oradaki sağlık sorunlarına uluslararası işbirliği ile çözüm aranması gerektiğine dikkat çekti.

Uluslararası Katılım

Kongrenin ana temasının "çalışan sağlığı" olduğunu dile getiren Dünya İslam Sağlık Birliği Genel Sekreteri Devlet Sert, 96 ülkeden katılımcının yer aldığını belirtti. Kongre kapsamında Gazze'deki sağlık çalışanlarının mücadeleleri de ele alınarak dünya kamuoyuna önemli mesajlar verilmesi hedefleniyor.

Sonuç

Kongre, yarın öğleden sonra sona erecek ve Filistin Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doktor Abdullatif el-Hac da burada konuşma yapacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.