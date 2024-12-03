Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'ndan 'Engelliler Bakanlığı' Talebi

Engelli Bireyler İçin 'Engelliler Bakanlığı' Kurulması Talebi

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, engelli bireylerin ihtiyaçlarına etkin bir şekilde cevap verebilmek amacıyla bir "Engelliler Bakanlığı"nın kurulmasını talep etti.

Çelebi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, engelli bireylerin karşılaştığı zorlukların giderek daha görünür hale geldiğini vurguladı. Engelli bireylerin yaşadığı en büyük zorlukların fiziksel ve zihinsel engellerden ziyade, ön yargı ve olumsuz tutumlar olduğuna dikkat çekti.

Toplumsal Hayata Eşit Katılım Vurgusu

"Engelli bireylerin toplumsal hayata eşit katılımını sağlamak, haklarını savunmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak için mücadelemizi sürdürüyoruz" şeklinde ifadeler kullanan Çelebi, engellilerin yaşamını kolaylaştırması amacıyla ilgili kurumların harekete geçmesini istedi.

“Engellilerin İhtiyaçlarına Cevap Vermek İçin Adımlar Atılmalı”

Çelebi, engelliler ile ilgili alınacak kararların mutlak surette yetkin engelli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı bir Engelliler İdaresi Başkanlığı veya özel bir Engelliler Bakanlığı'nın kurulmasını talep etti.

Çelebi, Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi içinde yer alan politika kurullarında, kendi alanlarında uzman engelli bireylerin yer almasının sağlanması gerektiğini belirtti. Bunun yanı sıra, 5510 sayılı Kanunun 63'üncü maddesinde; engellilere yönelik protez, ortez ve yardımcı araç gereçlerin türü ile finansmanına dair kapsayıcı bir komisyon oluşturulmasının önemine değindi. Bu komisyonda Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın temsil edilmesi gerektiğini ifade etti.